台首枚卫星福卫五号 拍照功能模糊恐报废 国际新闻

（台北19日综合电）台湾第一枚自主研制的卫星、造价高达56亿新台币（约7.8亿令吉）的“福尔摩沙卫星五号”（简称福卫五号），今年8月25日于美国成功发射升空，研究团队随即展开测试与验证工作。不过，周二突传出福卫五号9月7日传回首批的遥测影像均模糊不清，经遥控校准仍无改善，卫星拍照功能恐已报废。

据报，福卫五号从元件设计、生产到组装测试，都是由台湾自主研发。福卫五号搭载一颗12乘2.4厘米的大尺寸CMOS影像感测器，按设计可从101大楼顶楼往下拍到地面上的蚂蚁，预计进入太空后可清晰拍到地球表面黑白解析度为2米、彩色解析度4米的物体影像。

依规划，福卫五号每两天从720公里的高空飞过台湾，拍摄大面积的照片，届时对灾害观测、土地规划都有帮助。但福卫五号升空两周后，于9月7日传回首批的照片却是模糊且有条纹状，难以辨识所拍摄物体，成像品质不佳。有知情者指出，传回的影像用手机看还可以，但放大至原来解析度则变得模糊、有大颗光斑。

对此，太空中心副主任余宪政周一坦言，福卫五号所传影像成像情况不完美，太空中心还在持续校正。国研院副院长吴光钟证实，光学酬载确实出现无法对焦的情形，与预期有落差。目前太空中心还在试图找出原因，确定后会向台湾民众报告。

台军射击演习遇大雨 导弹偏离目标落入大海

台军周二早上在位于屏东县的九鹏基地进行展开代号“神鹰”、“天马”和“雷霆”实弹演习，射击包括拖式导弹164枚、雷霆2000多管火箭297枚、地狱火导弹56枚、剌针防空导弹8枚。报导因受天雨影响，早上的射击演习命中率不佳，3枚拖式导弹竟连续偏离标靶射入海中，令冒雨前来观赏的民众失望。

由于当地渔民不满军方演习太频密，影响居民生活和生计，当本月初军方在九鹏基地海岸进行演习时，曾发生渔民闯入靶区的事件。军方担心渔民出海抗议的情况再现，因此答应在上午8时30分演习开始前，由第八军团先接收由当地居民递交的情愿信。

虽然有渔民不满，但早上的演习亦吸引了不少当地居民一早前往观赏。可惜早上射击情况不理想，一开始发射的3枚拖式导弹疑受天雨影响，都出现未命中目标的尴尬情况。而演习随后亦因大雨暂停，军方盼天气好转后演习可渐入佳境。#