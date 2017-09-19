李荣浩“劈腿接吻照”又被翻出 分手没几天追到杨丞琳 娱乐新闻

歌手李荣浩和杨丞琳热恋2年多，16日李荣浩在台北小巨蛋开唱，女友杨丞琳登台甜蜜对唱，李荣浩冷不防亲了对方一下，闪瞎全场万名粉丝。不过也因为这一亲，过去李荣浩疑似劈腿的旧闻再次被翻出，引起网友热议。

（台北19日讯）台湾东森新闻网报道。李荣浩与陆瑶交往多年，他2014年推出专辑《模特》，女友在微博帮忙宣传力挺，女友也客串过他的《两个人》的MV。拥有长腿的陆瑶是模特儿出身，与他的歌曲《模特》名称不谋而合，传出这首歌就是写给女友的情歌，但过去怕模糊音乐焦点，总是对感情事保持低调态度。

当时，李荣浩被爆出热恋杨丞琳1个月后，陆瑶的好友张小姐贴出“荣瑶恋”交往中的接吻亲密照，在微博点名他：“浩哥，你怎么能连什么时候分手的都不记得？不敢说？”张小姐透露，当初他向陆瑶提分手的时间点，和自称单身的时间相差不到一个月，结果又没隔几天，就爆出他和杨丞琳交往1个月，如此一算，他才提分手没几天就追杨丞琳到手。

李荣浩旧爱陆瑶日前在中国节目《天使之路》说道，“我们在一起的时候，他还不是唱模特的那个人，我觉得失败的爱情也会给你一些经验，原来心情对一个人的影响这么大，所以我来参赛的目标，希望在里面找回自信，让自己开心。”不过李荣浩出席颁奖典礼就曾否认劈腿，表示绝对没有小三，并要外界“别骚扰杨丞琳”，细心呵护新恋情。