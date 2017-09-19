英汉骑脚车再破纪录 79天内围绕地球一周 国际新闻

（巴黎19日综合电）80天环游世界的故事相信不少人都耳熟能详，英国一名男子周一（18）就创下壮举，以骑脚车的形式，仅用不足79天便已围绕地球一周，再次打破世界纪录，成功从一名纽西兰男子手中，取回头衔。

34岁的博蒙特周一以78日14小时14分钟，返回出发地点法国首都巴黎，成功打破健力士世界纪录。在返回凯旋门期间，有多达20人随行陪伴。当他回到终点时，已有大约50名支持者等候，包括其妻子及分别4岁及1岁的子女。同时，在场的健力士世界纪录人员为他鉴证，更奉上另一个纪录－一个月内踩单车距离最长。

博蒙特形容环游世界的日子，肯定是自己最长的两个多月，更表示：“我非常怀疑自己会否再作类似的挑战。”

博蒙特7月2日从巴黎出发，每天由凌晨开始骑脚车，每天踩足16小时。经过76天的旅程，他完成2.9万公里的路程，加上3日航程，终以79天再次打破纪录。

博蒙特早在2008年，便以脚车环游世界195天，成为最快环游世界的纪录保持者，但两年前他的纪录被纽西兰人尼科尔森，以123天的行程打破。