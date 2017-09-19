重病女婴遭弃 狠母:花钱医不如再生过 国际新闻

（合肥19日综合电）出生注定命运？还是命运能够改写？对于只有8个月大的安徽阜阳市太和县女婴小梦涵来说，她注定不能得到父母的爱，也无法改变不了自己的命运，甚至随时性命难保。然而最令人痛心的是，双亲将小梦涵交予身在新疆的长辈后便人间蒸发，狠心的母亲临走前更抛下一句冷漠无情的说话：“你们看着办，不行就扔了！”

今年1月，刚刚出生的小梦涵突然哭闹不停，父母带她到医院就诊后，诊断为先天性胆道闭锁病，医生告知小梦涵双亲要立刻进行手术。当听到要花钱治疗后，小梦涵的父母即放弃治疗，狠母更说：“花这么多钱还不如再生一个。”

到了小梦涵3个月的时候，该对狠心的父母便把年幼的她送到在新疆打工的爷爷嬷嬷，并告知小梦涵得了重病，无钱治疗，临走前留下最后一句“温馨提示”，若两老照顾不了的时候，就把小梦涵抛弃。

据悉，小梦涵被送到爷爷嬷嬷手上后，两老已花光积蓄给孙女进行了两次手术，但小梦涵的病情愈加恶化，如今正在医院救治，“该借的都借了，只能听天由命了”。虽然机会渺茫，而且也为医药费四处奔波，但小梦涵的爷爷嬷嬷始终没有想过放弃这个可怜的孙女。

据了解，先天性胆道闭锁是危及患者性命的一种严重疾病，由于一系列的因令致新生婴儿胆道发育欠完善，从而导致胆汁不能顺利地排出体外，引起黄疸、肝脏大小改变等情况，而早期手术是唯一治疗先天性胆道闭锁的方法，可惜不少患上该重病的新生婴儿，因延误而错过最佳的治疗良机。#