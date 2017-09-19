陈小春吼儿子被嫌太凶 自曝儿子“看不起我”笑翻 娱乐新闻

(香港19日讯)据新浪娱乐报道，陈小春带着儿子小小春（Jasper）上综艺节目《爸爸去哪儿》，他的严父形象与儿子的暖男性格形成强烈对比，不少网友都被小小春软萌性格圈粉，但是他在受访时爆料，其实儿子从来都不怕自己，是看不起自己。

在《爸爸去哪儿5》的第1集播出后，不少网友都认为他对儿子非常凶，为小小春感到委屈，但近来有网友挖出他在节目未播出前，接受某媒体的采访时提及，儿子根本不怕自己，“他从来不怕我，看不起我，做爸爸厉害没用的，他喜欢跟公公啊，公公是早饭、午饭、晚饭，都煮很好吃的东西给他吃。”而对于一直忙于工作的他来说，这些地方一直都不能满足儿子。

除此之外，陈小春还透露，曾经有一次应采儿外出与朋友约会聚餐，他必须与儿子独处，解决两人的晚餐，当时儿子模样尚未曝光，因此他特别找了一家人较少的餐厅，他形容当时父子俩全程几乎零交流，“大家吃吃吃，吃晚了就没什么话，我问他“好不好吃啊”，他只说“嗯”，问他跟我吃饭开不开心，他就不回答了。”儿子的态度让他非常苦恼，他在访谈中直呼，“这真是亲生儿子，上次跟他吃饭好像刚认识一样，好像两个男女在约会一样。”

但是，在录制《爸爸去哪儿5》后，陈小春表示自己与儿子的关系有进步了，他现在懂得如何应付小孩，已经可以自己一个人照顾儿子，“知道要怎么哄他睡觉，当儿子说喉咙痒，或是“我不困””时，就知道Japser其实很想睡了。”除了更了解儿子，他最开心的就是儿子更黏他了，父子间变得很像好兄弟，让他觉得非常幸福。