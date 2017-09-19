地壳24亿年前突变 氧气大增或引发生命 国际新闻

科学界过去致力寻求解释，为何地球会充斥着氧气。加拿大一项新研究声称解开谜团，指地壳在24亿年前急速变化，令地球表面的含氧量大增，从而令生命有机会在地球上形成。

卑诗大学地质学家史密特（Matthijis Smit）相信，透过分析一种在地壳中缺失的矿物质橄榄石，就有机会解释导致地球物种急速增加的原因。他们发现地球于30亿年前，只有小数地区有不含杂质的纯氧。但由24亿年前起，大气中的纯氧含量于2亿年间急速增加1万倍。这段期间被称为“大氧化事件”（Great Oxidation Event），相信就是完全改变地球表面化学反应的重要时期。

史密特同时发现，此时的地球大陆版块一样有所变化，于是研究从世界各地采集最接近该时期的页岩及火成岩地质化学反应。史密特表示：“氧合一直在等候变化，只是未到时间。”原来橄榄石与水分接触后产生的化学反应会消耗氧气，并且会将氧气锁起。在大陆版块改变时，当橄榄石渐渐在地壳消失，纯氧就在海洋累积。变化过后，地球便更具备可让生命发展的环境，以及进化至拥有复杂的生命体。而甚么原因导致版块变动，则需进一步研究。