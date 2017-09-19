湖水恋 蕉风椰语

文：吴荣顺

常听人家说包山包海，但你可曾听过有人包下整个湖？我就曾经有过包下整个湖如此豪气又美好的经验。

有一次，我和太太到彭亨的贝拉湖（Tasik Bera）度假。那时候，我们还没有孩子，无论我要去哪儿，太太都乐意奉陪。

贝拉湖位于偏僻的地区，我和太太一起泛舟，坐船游湖，非常惬意。因为没有其他旅客入住，整家旅店只有我们两人，“包湖”的我们，还意外包下了整家旅店。

半夜时，突然有人敲我们的房门，说他要订房间。傻乎乎的我正要去开门看看，幸好聪明的太太坚持不开门，叫对方自己打电话给旅店主人。“包湖”虽好，但必须时刻保持警惕，否则安全随时会受到威胁。

有过一次“包湖”经验，我又有了新目标，想要“包下”彭亨的珍妮湖（Tasik Chini）。珍妮湖最引人入胜的，就是湖上秀丽的荷花。乘舟游湖，颇有两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山之感。可惜的是，也许被上次的经验吓到了，太太怎么也不肯再和我重温“包湖”之旅。

我也特别喜爱位于霹雳州的班丁湖（Tasik Banding），重山延绵不断，断开出就是湖。当时，我带着4岁的女儿、善于夜游的三弟一家以及小妹一家夜间游雨林，又是另一美好体验。林中的大马陆，如今还留在女儿的记忆中，斑斓的湖水，则是我此生难忘的色彩。

槟城阿依淡水坝，曾经是我们吴家过年时的活动地点。大哥会召集大家一同登山，游水坝之余，也和家人团聚。吉隆坡的湖滨公园是另一亲民好去处，将湖和公园结合一起，一家人可以同游，也可以在此做运动。

美丽的太平湖风景如画，山青水秀，一点也不比西湖逊色。湖边四处可见各种形态的雨树，更添几分诗意。登嘉楼的肯逸湖（Tasik Kenyir）也是绝美的，尤其是在下起绵延细雨时。曾经住过湖上屋。湖水浮沉，水波一上一下的，感觉像睡在摇篮中，又像卧在母亲怀里。一夜醒来，让人分不清身在陆地还是湖上。

大马有不少美丽的湖泊，只要肯放慢生活的脚步，停下来好好看看四周，你会发现，美景无处不在。