青体部指示国家青年技能学院 免费检查邻近宗教学校电路 国内新闻

（吉隆坡18日讯）青年与体育部指示国家青年技能学院免费为该学院附近的宗教学校提供电路检查。

青年与体育部长凯里表示，虽然拿督克拉末宗教学校发生的火灾，并非电线短路所致，但是，他的部门已指示国家青年技能学院检查该学院附近宗教学校的电路。

目前已经确定的宗教学校约有100所。

“除此之外，青体部也将和内政部合作，以圈定青少年滥用毒品的热点地区。”

凯里是在往视察受灾后的拿督克拉末宗教学校后，向记者如此表示。

凯里透露，青体部和国家反毒机构（AADK）也有共同的康复计划，通过国家青年技能学院提供技职训练给那些涉毒的青少年，希望能够协助他们远离毒品。

他也向拿督克拉末夺命无情火中的受害者家属致哀，并恭贺警方逮捕了7名嫌犯，成功破案。

他今日代表青体部移交为数2万6000令吉捐款给拿督克拉末宗教学校。当被询及对7名嫌犯所作所为的看法时，他表示虽然希望正义能够获得伸张，不过，由于调查还在进行中，现在给予评论是不公平的。

警方无意封锁道路

另一方面，吉隆坡副总警长拿督玛兹兰表示，虽然很多公众人士前往火灾现场张望和拍照，以致交通拥堵，不过，警方无意封锁通往拿督克拉末宗教学校的道路。

“警方只会封锁灾场而不是整条道路，因为那条道路是附近居民使用的主要道路。”