丈夫如何适应 太太产后变化？ 孩子王

很多男性发现，自己的妻子在生产后情绪很容易起伏，而且都只关注宝宝，甚至是不喜欢被老公触碰。其实这些都是正常的。女性在分娩后会因为荷尔蒙、母性，以及疲累的影响，只想休息、照顾好新生儿而已。

{1}丈夫如何应对太太产后的变化？

1.不要想要行房：宝宝出生之后，你有可能会想要亲近你的妻子。但是，此刻她的身体才刚历经一个很大的变化，她有可能出血长达6个星期，完全没有欲望。因此，你最好再多等等。

2.理解情绪变化：你的配偶有可能前一秒笑，下一秒哭，没有任何原因。不要责怪她，这是因为她荷尔蒙变化的关系。你有可能会困惑，或是生气，但请务必理解，不要在加剧她的情绪反应。

3.接受宝宝最大：由于你的宝宝一切都依赖你的太太，所以她有可能所有的焦点都在宝宝身上，忽略你，无法照顾你的需求。因此，你也不需要太在意，因为太太照顾宝宝，你才有空余的时间做其他事。

4.习惯睡眠不足：新生儿会在半夜哭泣，需要妈妈的哺乳。因此，你和太太的睡眠一定会被影响，即使你白天工作忙碌了一整天，你还是需要习惯这样频繁的夜间噪音，造成的睡眠不足。

5.接受太太变笨：女性怀孕生产后会变笨是真的，许多妈妈在生产后变得呆滞、健忘、困倦，但这是自然的，因为她们缺乏睡眠、过度疲累。因此，不要担心，也不要嘲笑她，让她自行调整。

{1}女性如何应对产后的变化？

1.尽量休息睡觉：生产后你会有许多的不舒服和疲惫，所以你应该要多休息睡觉，才能加速你的身体复原，并帮助你平稳情绪的波动。

2.接受身体变化：你的身材有可能只比怀孕的时候瘦一点，但是不要因此而对自己的身材感到厌恶，因为这是你孕育新生命的必经过程，你需要的是时间去恢复你的身材。

3.寻求家人帮助：由于你可能会有情绪问题、育婴问题、睡眠问题，因此不要吝啬时求助别人。你可以请家人或朋友协助家务或照顾宝宝，让你有更充足的时间休息。

4.饮食健康均衡：不仅是休息，补充营养也很重要。历经生产的你需要食物来补充体力，还需要营养来恢复你的身体和伤口。因此，多摄取一些健康、营养的食物。