职场孕妇守则 办公室危险及应对 孩子王

为数不少的孕妈咪怀孕期间都坚持上班，妇科医生指出，孕期正常上班，其实对孕妇的精神状态、胎儿的发育、乃至产后的恢复都很有好处，只要在办公室上班时，多注意隐藏的危机及细节上的保护就可以了，而职场孕妇坐姿要正确，勿久坐不动。

{1}孕妇留心办公物品威胁

1.注意电脑的使用：电脑在开机时，显示器会散发电磁辐射，对人的细胞分裂有破坏作用，可能会损伤未成形的胎儿。

所以，在怀孕的头三个月，最好少使用电脑，特别是要和电脑屏幕保持距离。

2.注意电话的使用：在办公室里，电话是最容易传播疾病的办公用品。

电话听筒上2/3的细菌可以传给下一个拿电话的人，是办公室里传播感冒和腹泻的主要途径，所以孕妇最好使用专有电话。

3.要注意复印机的使用：由于复印机的静电作用，空气中会产生臭氧，使人头晕目眩。启动时，还会释放一些有毒的气体，令体质弱的人患上呼吸道疾病。因此，孕妇尽量少使用，并适当吃含维生素E的食物。

4.要注意空调的使用：在开着空调的房间里呆久了，又会感到身子发冷、头昏、心情烦躁，容易感冒。这是因为空调使室内空气流通不畅，负氧离子减少的缘故。因此，孕期妇女要定时开窗通风，并且每隔几个小时就到室外呼吸新鲜空气。

5.要拒绝被动吸烟：无论是准妈妈自己吸烟，还是被迫吸二手烟，都会危害到胎儿的健康。香烟中含有大量的尼古丁，它产生的一氧化碳会融入准妈妈的血液，直接导致胎儿供氧不足，严重影响到胎儿的发育。如果在怀孕早期吸烟(包括二手烟)，很可能引起低体重儿甚至流产。长期吸烟的女性更会伤害到自身健康，容易导致激素系统紊乱，严重者导致不孕。

6.装修的隐形杀手：在备孕和怀孕期间，必须远离化学药剂，除了杀虫剂等有强烈气味的化学用品等，更要避免在新装修的场所出入，尤其是家居环境、工作场所等需要长时间呆着的环境。因为涂料和油漆中的化学成分容易造成胎儿发育畸形及引发流产。

{2}孕妇工作中要注意

1.多晒太阳防缺钙：怀孕五个月后胎儿进入快速生长期，从母体汲取的钙质和其他营养越来越多。如果条件许可的话，孕妇联最好将办公室的座位调到尽量向阳的位置；每天午休或其他休息时间多到阳台、广场等室外场所晒晒“日光浴”。

2.劳逸结合防脚浮肿：怀孕中期的女性会开始出现小腿浮肿的现象。这时要避免在办公桌前长时间静坐，最好每工作两小时便稍做伸展、由下向上按摩小腿，以减少浮肿。

3.避免重体力劳作：办公室白领一般来说不会有重体力劳作，但仍然难避免一些搬运重物、高空作业、外联业务之类的工作。遇到一些吃力的工作，还是要尽量请求别人代劳。

4.避免浓妆艳抹：怀孕期间应尽量避免浓妆艳抹。因为化妆品中含有的化学成分会被准妈妈的皮肤吸收，对胎儿可能会产生不良影响，因此整个孕期要尽量使用天然的护肤品。

另外，在孕期的前3个月，烫发、染发、涂指甲都应尽量避免，因为这一阶段是胎儿的主要器官发育期，化学用剂容易造成胎儿畸形。

{3}职场孕妇细节之中藏隐患

1.晴天开灯：如果你走进办公室，眼睛会不自觉多眨几下，就说明室内光线比外面的阳光还刺眼。过度照明会导致头痛、疲劳、焦虑等，闪烁的灯光还会诱发心脏病、打乱睡眠周期。一般情况下，如果天气晴朗，白天就不需要额外的照明。

2.无所事事：如果你工作轻松，会心情舒畅、心率平稳，但当遇到无法完成的工作时，患心脏病的风险就会增加。工作时心率需要一些变化，隔几个小时，应该给自己鼓鼓劲儿。

3.久坐不动：错误的姿势可能会导致背疼、头痛，心脏病、癌症发病率升高。每隔20分钟站起身运动一下，不但可以舒展筋骨，肌肉也会产生各种物质，帮助代谢脂肪和胆固醇。

4.转椅伤害：平时坐椅子的时候不老实，要么过度倚靠，要么过度旋转，习惯的力量很大，怀孕了难免偶尔忘形。因此“粗身”的孕妇要留心带滑轮的转椅，注意失衡或绊脚跌倒。