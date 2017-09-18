身上不起眼小红痣 小心健康受到危害 元气｜活力

人到了一定的年纪身上就会出现各种疾病尤其是皮肤类疾病，有一种皮肤疾病非常的常见就是身上长红色的小樱桃，一般被人们称为红痣。

对于这种皮肤病有的并不在意，但也有的认为是肿瘤的前兆，所以非常的恐慌。以下是了解身上长红痣的原因！

对于身后出现的小樱桃，其实它是老年性血管瘤，是最常见的血管瘤。这种瘤一般会在人的身体各处长，其特征是樱桃色，直径1至5mm的丘疹，高出皮面1至2mm，半球状，质软。随着年龄的增大，它的数量也会增多。

虽然这种疾病带有老年性这3个字，但青年也会长它，只是老年人群比较常见而已。对于这种疾病一般会发生在40岁左右的成年人身上。

◆红痣出现的原因

{1}与雌激素代谢有关：如果是女性身上长这种痣，很有可能是因为自身的雌激素大写异常的导致的，对于在青春期的少女或者在妊娠期的妇女，它们体内的雌激素的含量是不断增加的，这就导致身上长红痣的原因，也是较为正常的一种现象。

{2}与肝功能有关：如果是中老人身上长这种红痣，则应该十分的注意，有可能是因为肝功能异常导致的。因为肝硬变、肝癌及慢性肝炎伴有肝功能衰竭的病人，由于它们肝脏的消灭雌激素等能力在不断减弱，这时体内的雌激素会不断增减，也就意味着自身的肝脏正处于衰竭之中。所以，有些人会说中老年人群身上长这种红痣意味著自身的肝脏已经出现衰竭。

{3}与自身的体质有关：每个人的体质是不同的，对于过敏性体质的人群，他们的身体会有一些出血点，这个出血点不会高于皮肤太多，单页不会在较短的时间内消退掉，它们会分批分布在人体上，尤其是下肢。

{4}免疫低下：自身的免疫力低下也会导致这种红痣的出现，因为当人体免疫力不断降低的时候，血液里的毒素就会淤积皮下，这时就会产生这种痣。

{5}血管扩张： 这种痣的出现也有可能是因为周围血管的扩张导致的，因为血管扩张就会拉紧附近的皮肤，如果用手纸按压可是这种红痣小腿，手指一旦拿掉，这时他有恢复原来的样子，多见于人体的胸前。

◆红痣需要治疗吗？

既然已经知道这种红痣产生的原因是什么，那么对于这种疾病是否需要治疗是人们非常关心的。

其实如果红痣的出现是因为肝病导致则应该对肝部进行治疗，对于身上的红痣是如需进行治疗。

身后是哪个的红痣一般是不影响健康，另外它不具有传染性，更不会出现恶变的情况，如果实在想要去除这种红痣，可以采用雷射、冷冻或电凝等方法治疗。

在诸多的治疗方法中，多数人会采取雷射的方式进行治疗，其实这种方法去除红痣的效果是相当不多的，因为它不会损伤皮肤或毛囊，不产生疤痕，而且还可以清除苭物和其他方法未能祛除的色素。

这种方式治疗红痣除了由以上的好处之外，且给自身带来的痛苦也是较小的，更不需要麻醉，且治疗后的恢复周期较短，不影响正常的生活及工作。所以，对于想要去除红痣的人群可以采取这样的方式进行。