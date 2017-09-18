手上青筋明显 有原因莫大意 元气｜活力

有些人觉得，手掌无肉，有些青筋的看上去比较干练而有力量。但是，你知道吗？其实手上青筋暴起根本原因是精血旺盛，其实那不是什么青筋，是血管！

青筋其实是静脉血管，当静脉血液回流受阻，压力增高时，青筋常常在人体表面出现凸起，曲张，扭曲变色等反映状。所以青筋突出是人体亚健康的表现，也是人疾病的征兆。

青筋就是人体积滞，爆青筋其实是身体素质不太好，平时应该多运动，早睡早起身体好，青筋严重时会导致严重的疾病。每个地方的青筋突出都暗示这身体的某一部分出现了问题！千万不要不把他当回事。

{1}手背青筋：手背上就提示腰背部有积滞，常见于腰肌劳损、腰酸背痛，青筋暴起越明显说明腰肌劳损更严重。

{2}手指青筋：手指上有青筋提示小孩肠胃积滞消化不良，成人还反映脑血管供血不足，严重者还会引起中风。

◆青筋是在成人关节处，说明人的脑袋有问题。

◆青筋是在成人中指指掌关节横纹处，说明有脑动脉硬化的危险。

◆青筋食指指掌横处，说明有左侧肩周炎的危险。

◆在小指指掌横纹处，说明有心脏冠状动脉硬化的危险。

如果是小孩的话，则说明是肠胃积滞消化不良。

{3}手心青筋：腕横纹处有青筋的话，说明泌尿生殖系统出现问题，男性会出现尿频尿不尽等问题，女性会出现月经不调等问题。

◆内关处有青筋的话，说明有心脏方面的危险，如果月靠近内关穴说明越有可能突发疾病。

◆生命线内侧有青筋的话，说明肝胆代谢功能出现问题，容易引起肝病。

◆如果是大鱼际处有青筋的话，很有可能引起着下肢风湿关节痛。