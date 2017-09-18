涉嫌泄露调查报告 13警遭传召录供 国内新闻

（吉隆坡18日讯）夺命无情火事件；13名警员涉嫌泄露调查报告被传召录供，若证实涉案将接受法律及纪律处分。

若证实涉案将处分

全国总警长丹斯里弗兹今日召开记者会时表示，相关的警员因涉嫌泄露有关日前在吉隆坡拿督克拉末Darul Quran Ittifaqiyah宗教学校发生的火灾资料而被传召录供，但没有采取逮捕行动。

他指出，警队已屡次发生类似的泄露资料的事件，因此严厉看待此事。

“吉隆坡警方已成立调查小组开档深入调查此事，涉案的警员将会受到法律的对付及纪律处分。”

他表示，涉及此案的可能不止警员，甚至其他部门的成员也涉及此事，若有逮捕行动及新进展将会另行通知。

询及纵火的嫌犯是否构成谋杀时，他表示不便透露此事，警方将会尽快完成调查报告，并交由总检察署进行定夺。

弗兹今日上午出席在全国警察总部举行的欢庆及表扬参与2017年东运会及世界警察与消拯员运动会的警员活动时指出，警方派出27名警队运动健儿参与第29届东运会共8项运动项目，成功获得17面奖牌，分别是12面金牌、3面银牌及2面铜牌。

他表示，警员除了在东运会获得佳绩之外，于日前在美国洛杉矶加利福尼亚举办的世界警察与消拯员运动会中也满载而归，警方派出71名警队健儿参赛，共收获72面奖牌，分别是34面金牌、19面银牌及19面铜牌。

“这是我国有史以来参与世界警察与消拯员运动会中最佳的成绩。”

他说，这两项成就证明我国警员除了能够照顾国家及社会安全之外，还能透过运动的方式为我国争光。

弗兹也呼吁警队应该维持健康的体魄，以应对职务上的各种挑战。