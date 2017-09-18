副揆：所有学校安全事务 专案队受邀协调 国内新闻

（布城18日讯）国家职业安全与卫生研究院（NIOSH）受邀加入协调包括宗教学校在内所有学校安全事务的专案队。

副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希说，学校安全的监督工作不能单靠教育部。

他强调，务必防止Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah宗教学校夺命火灾重演，国家职业安全与卫生研究院拥有职业安全与卫生的专业，能在审视学校安全方面发挥很大的作用。

“我们希望高度确保学子的安全和健康。”

“别忘了学校教职员也是我们的一份子。”

阿末扎希今天主持职业安全与卫生展（COSH）开幕时致词。

他说，皇家调查委员会针对吉打伯亚宗教学校夺命火灾提供的建议，并未获得遵守。

他指出，尽管Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah宗教学校火灾是基于纵火因素，但大楼的安全也必须加以审视。

他说，政府无意干预属于州回教管理单位权限的宗教学校事务，但有必要设立专案队制定学校安全标准规范。

另外，国家职业安全与卫生研究院主席丹斯里李霖泰在大会过后受访说，该研究院准备与专案队合作，并提供所需的专业意见。

他说，该研究院将提供的建议包括规定所有学校设立职业安全与卫生委员会，成员包含校长、老师和学生代表。

这是因为，学校被视为1994年职业安全与卫生法令管辖下的工作场所，而该法令规定，拥有40名职员以上的工作场所必须设立职业安全与卫生委员会。

他指出，学校安全问题不仅限于纪律、罪案、霸凌等，也包括学校大楼和宿舍、器具和设施。

他说，楼龄20年以上的学校大楼也必须每年进行审查，以确保安全使用。