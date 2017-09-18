槟职工会：学校遭纵火案 消拯局地方政府难辞其咎 北马新闻

（北海18日讯）针对吉隆坡宗教学校遭纵火事件，大马职工会槟州分会指消拯局及地方政府难咎其职。

非法建筑不应存在

该分会职场卫生及安全小组主席峇拉克利斯南认为，非法建筑不应该存在，因此吉隆坡宗教学校遭纵火事件消拯局及地方政府不应推卸责任。

他于周一召开一项发布会上针对吉隆坡宗教学校遭纵火导致23人死一案发生后，出现许多推卸责任的言论而发表意见。

他称，相关单位做好本分严厉审核及执法，这起悲剧一再反映了我国相关单位待发生事情才来补救的文化。

峇拉克利斯南指出，据媒体报道遇难的学生遗体都萎缩在角落并叠，显示了这些学生当时是在寻找逃生出口。

他补充说，如果消拯员定期检查所有建筑物的结构及防火设备及地方政府及早觉察非法建筑的存在，悲剧是可以避免的。

他建议为了学生安全，全国学校应定时举行逃生演习，不仅仅是将学生云集在集合处，而是学习应对，即使在临时建筑物内也有必要学习逃生。

他说，悲剧一再重演，是消拯局及地方政府的失误，当局有必要采取积极行动纠正错误。

他指出，1974年道路、沟渠及建筑物法令第133条文赋予地方政府权利确保建筑物的安全性，所以两造除了被动的等待投诉才开档调查，也可以积极的要求业者配合，主动审查学校、工厂等建筑的合法性及防火配备。

大马职工会槟州分会将召开会议讨论此事，不排除将联合总会移交备忘录给部长，希望当局正视。