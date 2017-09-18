收存超限量石油气桶 华商认罪罚款10万 北马新闻

（双溪大年18日讯）1名华商因收存超过重量限定液化石油气桶被提控，周一在第4地庭认罪不讳，被法官罚款10万令吉或7个月监禁取代。

被告黄金文（译音，38岁）较后在缴付罚款后恢复自由，控状是指他于6月13日下午1时，在瓜拉吉底工业区一间工厂内收藏8312.37公斤重液化石油气桶，即2桶14公斤装及108桶50公斤装，价值16万925令吉，抵触1961年统制品法令第20(1)条文，并可在相同法令第22(1)条文下同读，一旦罪名成立，可被罚款不超过100万令吉或监禁不超过3年，或两者兼施。此案主控官为莫哈末法里祖哈山副检察司。

一支来自国内贸消总部执法人员在接获情报后，是于上述日期及时间突击进行调查工作，发现业主违例而采取行动对付。

被告是于今年7月11日被控上双溪大年地庭时原对控状俯首认罪，法官遂定于8月7日下判，惟被告临时变卦否认控状，获法官准予5000令吉保外候审，并于周一(9月18日)过堂，在被告于今天认罪不讳后，法官夷嘉雅在聆听主控官陈词及被告求情后，遂宣判被告必须缴付10万令吉，若没有能力缴清，则必须入狱7个月取代。

法庭也宣判在取缔行动中被充公的罗里及起吊机，全归予国内贸消事务部所有。

主控官莫哈末法里祖指出，被告虽然首次违反贸消部条列，但却抵触严重的罪行，因此要求法庭严判，警惕他人勿犯上同样的罪状。

他表示，非法收存超过重量限定液化石油气桶是危险举止，必须被严厉对付。

他也向法庭引述发生在国内其它地区的案例，希望法庭同样给予被告重判。被告在求情时表示自己不知违反贸消部条例，加上要照顾2名子女及家庭，希望法庭给予轻判，并承诺不会再犯下同样的错误。