【韩江校友会57周年庆】黄赐兴：淹水损失逾50万 韩江绘制次期排水系统 北马新闻

（槟城18日讯）韩江三校董事长拿督斯里黄赐兴指出，日前槟州大水灾导致韩江三校瞬间变成一个大水池，损失逾50万令吉。为了解决韩江逢雨必灾的问题，该会已邀请工程师义务绘制第二期的排水系统，如无意外，将在今年年终假期完成。

此外，他提及，槟岛市政厅将配合该工程，加深及清理校园外围的沟渠，以顺利排出校内的积水。他是于周日晚在槟榔屿韩江校友会庆祝成立57周年、妇女组成立14周年暨青年团6周年纪念联欢晚宴上致词时，如是表示。

他说，董事会配合韩江百年校庆，近来不断推动未来5年计划，包括将翻新漏水的礼堂屋顶，及全面提升老旧的冷气设备。另外，为了配合教育和社会的发展趋势，董事会已于近期决定安装可覆盖三校范围的无线网络，让教学和行政操作上，都能得心应手。

他也提及，韩中学生人数迅速增长，目前已达到近1800名，因此明年的收生人数将与今年相同，即保持在约380名。

“目前所有课室已充分规划，因此希望那些无法入读韩中的学生及家长能够谅解。”

颜福和：5万充建设清理校园

大会主席兼校友会会长颜福和宣布，校友会决定拨出2万令吉作为韩江教育建设用途，另，也在宴上即席筹集3万令吉作为清理及修葺校园用途，让遭到水患袭击的校园早日恢复光辉元气。

张明坚：分享历练予兄弟会

马来西亚韩江校友会总会副总会长张明坚代表会长致词时则指出，槟榔屿韩江校友会是最早成立的韩江校友会，在总会里可谓“老大哥”，他希望槟韩江校友会能把发展会务的经验与历练分享予其他兄弟会，共同把各地韩江校友会发展及壮大起来。

许春安吁加入校友会

工委会主席兼校友会署理会长许春安表示，9月17日是该会注册获批准的日期，因此3年前开始决定在接下来每年的9月17日举行会庆，也让校友们记住这个日期，年年出席会庆。他说，目前校友会共有逾1000名会员，并借此呼吁毕业于韩江三校却未加入校友会的人踊跃加入，以壮大阵容、回馈母校。

会上也进行切喜糕仪式，并颁发牌匾予7位获槟州元首封赐的人士：校友会副会长林志强荣膺PJK勋衔、前理事洪贵兴荣膺DJN准拿督勋衔，董事会财政高级拿督方炎华荣膺DGPN拿督斯里勋衔、董事张德仁及监学朱章明荣膺DSPN拿督勋衔，母校会务顾问拿督斯里祝友成荣膺DPPN高级拿督勋衔，及名誉顾问高级拿督黄智绪荣膺DGPN拿督斯里勋衔。

出席者包括董事会会务顾问黄汉荣、总务拿督陈显裕律师、副总务拿督陈树楠、副财政拿督林贵堂、理事温尤来、工委会秘书兼校友会总务姜赋成、韩江学院院长马国辉博士、韩江中心校长江美俐、韩江小学校长李凤珠等。