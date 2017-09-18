锺灵独中23日入学考试 报名延至21日截止 北马新闻

（槟城18日讯）槟城锺灵独中校长吴维城指出，该校入学考试的报名截止日期将延至本周四（21日），并吁请错过报名机会的小六生尽快报名！

他周一召开记者会时说，有鉴于往年有不少家长错以为须等到小六评估考试（UPSR）成绩公布后才可报考该校，而错过了机会，相当可惜。为此，该校决定延长截止日期，让这些有兴趣但未报名的学生最后的机会来报考。

他表示，该校今年的入学考试将于本周六（23日）举行，报到时间为上午7时30分，服装为便衣及包鞋。考试范围依据小六程度出题，科目为华文、国文、英文、数学（双语）及科学（双语）。

目前，报考人数逾800人，不过，由于面对课室不足的困境，该校仅能录取约320人为2018年新生。此外，该校将取消明年的基础班，改为7班统考班及1班国际班。

另外，他说，为了公平起见，除了学生的学术表现，报考该校的录取资格将略作出调整。“有兄弟姐妹在锺灵独中念书、运动员、在课外活动或才艺表演方面表现杰出、校内好学生等，都可获额外加分。”

出席者尚有槟城锺灵独中学务副校长许文龙、教学副校长林委德及教学事务部门主任陈万德。

破历年纪录 校外夺305金奖

槟城锺灵独中从2016年11月至今年9月期间，在校外奖项方面突破历年纪录，创305个金奖的佳绩。

槟城锺灵独中校长吴维城指出，该校在校外奖项中，从100多个金奖，渐渐增加至200多，而今年更是突破了300，值得鼓舞。

在联课活动中表现杰出的学生包括：温净童、林诗佩、陈颖恩、刘昱欣、王博胜、彭杏柔、卢松毅、黄能业、黄倡俊、周博文、余尚志、戴嘉萱、刘焱炜、郭栋、古家衔、谢南霖、郭洁蔚、陈彦伶、徐蜜意、陈心瑀，及游尚靖，团体则有竞赛武术团、空手道、戏剧团、英语辩论队、电子创意学会、舞蹈团，及华乐团。