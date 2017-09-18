【华都村社委会资源回收中心启用礼】罗扎里：去年逾43万吨 威省处理垃圾花876万 北马新闻

（威南18日讯）威省市政局主席拿督罗扎里表示，至今在威北拥有11站、威中33站及威南11站资源回收中心，威省去年度的垃圾量是43万4008吨，处理费是876万6971令吉90仙，在减少垃圾丢弃量方面需要居民与当局配合。

他指出，本月15日的大淹水，当局共出动30辆罗里及200名员工，处理水闸、水沟的垃圾，垃圾量达58吨。

他是出席华都村社委会资源回收中心启用礼时，如是表示。

刘子健：可自行变卖

武吉淡汶区州议员拿督刘子健议长鼓励华都村居民，把可回收资源放在该村社委会成立的资源回收中心，不过民众还是可以自行变卖。

他说，资源回收不只是学校在推行的事，民众也要自动自发了解及以身作则，一起减少垃圾丢弃量，以减少威省市政局的垃圾处理费，毕竟当局把60%的花费用在垃圾上。

他也促请雇主教导外劳进行垃圾分类，配合州政府的减少垃圾丢弃量政策，指示外劳遵守垃圾源头分类。

黄量新：刘子健拨4000维修

华都村社委会主席黄量新说，这所资源回收中心设立在村内第6条路休闲场，操作时间是逢周三、五及日，上午9时至中午12时、下午2时至5时，获刘子健拨款4000令吉维修围篱、铺沥青、制作招牌。