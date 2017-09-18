短暂离别日后再见 李淑玲麦俊华夫妇有了“约定” 北马新闻

（槟城18日讯）短暂离别，日后再见！李淑玲与麦俊华夫妇有了“约定”，拟定好接下来的行程，往后将如女儿般陪伴在麦氏夫妇身边。

李淑玲自周五一连4天待在槟城后，周一下午3时带着一颗满足的心返回新加坡。她认为，在槟城的这4天已经完成她的愿望，包括与麦氏夫妇见面，与嘉敏的奶奶见面以及到嘉敏最后安息的地方。

她接受媒体访问时说，刚开始与麦氏夫妇接触一点也不觉得陌生，反而是有种亲切的感觉，心情也很平静，往后将继续来往。“自从我和麦氏夫妇见面后，已唤他们为‘Daddy和Mummy’，就像嘉敏生前一样的对待他们。”

她表示，经过这几天的相处，嘉敏的奶奶也逐渐接受了她，允许她唤声“阿嬷”。原本嘉敏的奶奶只让她唤做“阿姨”，但现在关系可以亲密一些。

她透露，配合10月7日器官捐赠周将再次来槟城，参与医院所举办的活动。此外，在11月份麦俊华也会到新加坡探望她。12月份也计划与麦氏夫妇一起到沙巴，探访当地到孤儿院，这是嘉敏生前想去的地方。

此外，明年2月嘉敏生日将会再次来到槟城，而3月份则是她的生日，双方已经拟定好一连串的活动，一起完成。

麦俊华表示，李淑玲的角色就像他的女儿一样，嘉敏生前的愿望就是在心脏科服务，而李淑玲现在也是在心脏科服务，和嘉敏做着相同的事情，可见嘉敏的心脏在她身上，是件非常棒的事。

他说自从失去唯一的女儿以后，很多人都劝他不要伤心，可是他也是个有感情的人，怎么能说不伤心呢？自从和李淑玲相遇后，将会和她一起做更好的事，让全世界人都知道捐赠器官的重要性。

嘉敏的继母陈渼欣表示，自从这件事情后，身边有很多朋友都联络上她，要求指导如何成为器官捐赠者，让她十分感动。

李淑玲临上飞机前，麦俊华将爱女生前的乐器乌克丽丽转送予李氏的女儿，让其女儿学习弹奏。