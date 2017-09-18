徒手救搁浅大白鲨 澳洲脱裤哥成英雄 国际新闻

33岁的建筑工人布秋兹（Karl Bucholtz）在澳洲雪梨的曼利海滩（Manly Beach）撞见一群人围着「搁浅的野兽」─ 大白鲨，他赶紧脱下长裤，迅速抓着鲨鱼的尾巴将其拖回海里，然而波浪的打击使他无法站稳，甚至跌倒在地，差点被鲨鱼攻击。

综合外媒报导，一名男子布秋兹试图拯救搁浅的大白鲨，「我觉得牠已经受伤了，牠只是需要帮助。」布秋兹强调，他认为鲨鱼不会攻击，「你不能站在那里，看着牠死亡！」他认为，他只是做他该做的事！在经历四次失败的救援后，布秋兹通知了保育单位，向他们求助。

保育人员麦克拉肯（Robbie McCracken）赞扬了布秋兹的勇气，但是他也呼吁，如果遇到类似的情况，请众人不要做同样的事情，「应该让专业的来」。

罗杰斯（Kristin Rogers）拍摄了布秋兹英勇救援的一幕，指称「景象令人吃惊，尽管举动有些危险！」，她表示布秋兹是一位「典型的澳洲人」！

大白鲨被救援后的第二天，保育人员将其安稳送回海中。