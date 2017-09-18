现代英文字典之父詹森冥诞 谷歌涂鸦致敬 国际新闻

（伦敦18日综合电）汇编1750年代最包罗万象英文字典的詹森周一308岁冥诞，谷歌（Google）特别在首页以涂鸦（Doodle）纪念。

据《每日电讯报》报道，谷歌的致敬或许有些讽刺，因为这个搜寻引擎的崛起，正是字典近年来销售量衰退的部分原因，但在许多方面来说，詹森最先编著的这本字典为谷歌搜寻引擎的先驱。

1709年出生的詹森，耗时9年完成《詹森字典》，于1755年出版，而在1928年《牛津英语辞典》出版之前，一直都是最具权威的英语字典。

尽管他带来重大影响，财富总是与他擦身而过，他也在女人与酒精之间挣扎不已。不过，他仍是全世界数一数二伟大的词典编纂者，也影响现代自传的诞生。

来自英格兰斯塔福郡的詹森，并非创造了第一本字典，但在他之前的字典相对较差，通常生硬及枯燥乏味。其字典犹如艺术作品一样，充满各式各样诙谐的定义，举例来说，他对于单调乏味（dull）的定义如下：令人不兴奋的；令人不愉快的；举例来说，编写字典是很单调乏味的工作。#