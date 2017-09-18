羽总检讨弗爷辞职 诺扎冀平和过渡寻圆满 体育新闻

(吉隆坡18日讯)大马羽总在周一备受注目的教练与训练委员会会议后终于丢出“震撼弹”：技术总监弗洛斯特近日已呈辞，将提前结束他效力了2年半的任期。同时，也正式宣布“双蔚”“分手”！

大马羽总会长拿督斯里诺扎是在当天下午会议后的发布会上，向媒体透露称，弗洛斯特经已在本月11日(上周一)以“私人理由”，提出辞去原本任期到2021年的马羽总技术总监职务。

C&T管理各单项小组

“弗洛斯特将离职。经过我们开会的讨论，我们接受他的辞呈。”诺扎表示，现在5个单项主教练和球员将直接由整个教练与训练委员会(C&T)负责管理和汇报，也将会先和弗洛斯特本身以及国家体育理事会一起寻找出圆满方案。他也说，希望大家能以平和方式过渡，并感激弗洛斯特过去所做的贡献和祝福他的未来。

30个月见证国羽转变

这位59岁的丹麦名宿第一次效力马羽总是在1997年至1999年之间，之后他在2015年3月“回巢”走马上任技术总监一职。期间虽曾与一哥李宗伟传出摩擦误会，但国羽在其就任期间曾夺得3枚奥运银牌，近一年来除了陈炳顺/吴柳莹组合之外的另两支混双战绩也有所提升等等，这30个月来一步一脚印见证了一些国羽的转变。

惟，今年国家队陆续在苏杯、世锦赛和东运会这些大赛中表现不尽如意，相信让管理除男单外另4个小组的弗洛斯特遭受迫不及待的外界施加的压力，最终再次“离巢”。

同时，诺扎也说教练与训练委员会在研究了弗洛斯特和男双主教练谢勋寁的报告后，同意让吴蔚昇/陈蔚强这支里约奥运会银牌组合拆档，未来分别搭配张御宇和王耀新。这个宣布也证实了前一天率先经由法国公开赛参赛名单所透露出来的阵容重组。

诺扎表示，分开“双蔚”两人是为了长远考量，这4人的搭配仍有待磨合，且先观察他们在法国公开赛的表现。

美女还有半年证明自己

另一方面，早前同样被“警告”拆伙的“美女组合”温可微/许嘉雯，这次会议议决她们仍可继续合作，不过也给出必须要在接下来6个月交出合格成绩单的期限。#