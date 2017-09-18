公积金局股票投资贡献53% 次季投资收入115亿 经济新闻

（吉隆坡18日讯）雇员公积金局（EPF）第2季投资收入按年从84亿4000万令吉上涨36.36%至115亿1000万令吉，因股票市场表现更佳。

公积金局总执行长拿督沙里尔（图）指出：“市道较一年前有所改善，投资组合中的所有资产类别均录得稳健的年度增长，其中股票投资继续成为本季度的主要盈利来源。”

季度净减值由36亿3000万令吉，大减62.98%至13亿4000万令吉，符合表现更好的股票市场。

公积金局今日发布文告指出，在上述的115亿1000万令吉的投资收入中，固定收益工具占37.29%、股票投资53.72%、房地产与基础设施6.23%，以及货币市场工具2.64%。

沙里尔说：“虽然前两个季度的按年表现显著改善，但随着企业获利在2017年次季正常化后，势头料将减缓。因此，我们预计未来几个季度的收入增长将会缓和下来。”

截至次季占公积金局投资总额41.96%的股票投资，较去年同期的的38亿3000万令吉，劲扬61.45%至61亿8000万令吉。

回教储蓄计划创造8亿2071万令吉的投资收入，而106亿9000万令吉为传统储蓄计划。

回教储蓄计划的收入来自符合回教教义的资产投资，而传统储蓄计划的收入则由符合回教教义和非回教教义资产所组成。

沙里尔表示：“在股票投资方面，银行业自年初以来一直表现优异，而该季度的大部分减值来自电讯及石油与天然气领域。如果持续下去，我们预计传统储蓄计划将从前者受益，并在短期内跑赢大市。”

截至6月30日，公积金局的投资资产价值为7597亿8000万令吉，较截至去年12月杪的7311亿1000万令吉，增幅为3.92%。

占公积金局投资资产总额29%的海外投资，在期内贡献了32.5%的投资收入。

沙里尔称：“尽管截至次季占投资组合不到30%，但海外投资近几年来已成为重要的收入来源。全球资产值上涨，缓解令吉走强的负面影响，从而提供实现获利的机会。”

由于监管方面的限制，公积金局的海外投资敞口低于32%的策略资产配置，尤其是在房地产与基础设施方面。

他补充：“这些差距可能导致公积金局在未来几年的回酬低于预期。”

截至6月30日，公积金对产业与基础设施资产类别的风险敞口相当于其10%策略资产配置的约4%。

除了作为通货膨胀对冲外，公积金局还表示，相比股票投资，房地产与基础设施在中长期提供风险较低的竞争性回酬。

该局补充，尽管过去3年来，年均投资回酬率为8.8%，但房地产与基础设施的收入贡献依然很小，因该资产类别的敞口明显低于目标资产配置。

对于下半年的展望，沙里尔说，随着令吉稳定性获改善，全球投资仍将是公积金局的主要收入来源之一。

他补充：“虽然国内生产总值增长持续改善，但公积金局将加以警惕其他可能引起不确定的外围因素，包括全球升息预期，以及地缘政治紧张局势升高。”