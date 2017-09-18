暧昧爆表 GD喊话Dara “不要留我一个人” 娱乐新闻

GD与Dara的互动有趣又甜蜜，俨然一对小情侣。

报道：陈奕蒂

摄影：主办单位提供、网络照

G-Dragon（GD）演唱会邀来师妹Sandara Park（Dara）担任嘉宾，虽然两人今年初曾传过绯闻，但两人在舞台上毫不避忌，继续甜蜜互动，GD除当众用手指戳Dara手臂撒娇，在Dara走入后台时更甜喊：“不要留下我一个人！”两人互动如一对小情侣，让希望两人有Love Line的粉丝超兴奋！

（吉隆坡18日讯）韩国天团“BIGBANG”队长GD相隔4年再来马举办个人巡回演唱会，在这场《G-Dragon 2017 World Tour：Act III,M.O.T.T.E》中，GD特别将自己的歌曲分成3个阶段，通过音乐与歌曲，带领粉丝认识与了解最真实的“权志龙”。演唱会前半段，他选择以歌会友，唱出《Heartbreaker》、《A BOY》、《Breathe》、《Obsession》、《But I Love You》等经典旧歌，唱到《R.O.D》时，他脱掉外套，穿黑背心，秀手臂，还一度蹲着唱，惹来粉丝疯狂尖叫。上半段的演出，他呈现出大家熟悉的帅气与酷劲，下半段的演出，则呈现出自己感性细腻一面，并跟现场V.I.P（歌迷昵称）深情表白这些年来作为“G-Dragon”活着，现在想做回“权志龙”。就不知道V.I.P们比较喜欢帅气的“GD”，还是感性的“权志龙”？

演唱会前吉隆坡下起大雨，犹幸开场前雨停了，但演唱会中途再度下雨，且雨势越来越大，看到现场粉丝纷纷穿上雨衣，让他担心问：“是下雨了吗？大家还好吗？”说完还贪玩的把头探出去淋雨。

戳Dara手臂撒娇

继月初在菲律宾开唱邀请师妹Dara担任嘉宾，大马站同样由Dara助阵，两人的合作舞台让粉丝超兴奋，也为演唱会加分不少。虽然两人曾于年初传过绯闻，但两人在演唱会毫不避忌，在台上的互动有趣又有点小甜蜜，演唱期间，GD除当众用手指戳Dara手臂撒娇，在Dara走入后台时更甜喊：“不要留下我一个人！”

GD感谢Dara百忙中抽空来站台，还赞她唱《Missing You》唱得很好听。Dara开心表示很想念马来西亚，更大喊“Terima Kasih”，之后即场教GD说“Terima Kasih”，场面逗趣。

GD表示，大马站是这次巡演的倒数第10场，言语间满满的不舍，演唱《Bullshit》时，全场很high，不停高喊“权志龙”，让他十分开心，问现场粉丝“你们爱我吗？”听到台下粉丝大声高喊“莎朗嘿”，他即脱下爱心戒指放在麦克风上回应粉丝的“爱”，让粉丝直呼可爱，也觉得很暖心。

BIGBANG将推新作

GD在演唱会尾声向粉丝捎来好消息，说BIGBANG将会有新作品，敬请大家期待，并承诺会再次来马跟粉丝见面，全场立即报以热烈欢呼声。GD除了以90度鞠躬感谢粉丝，更说要代表BIGBANG跟大家说：“你们是最好的！”

安哥时，Dara再度惊喜出场与GD一起演唱《Crooked》，让全场嗨翻！在演唱最后一首歌《Untitled, 2014》时，GD特地走下舞台到观众区，跟粉丝的距离，最后更依依不舍的为这场他当兵前的最后一场演唱会划下完美的句点。

曲目：

Heartbreaker\Breathe\A BOY\But I Love You\Obsession\MichiGO\One of a Kind\R.O.D\That XX\Black\Missing You\Hello\Who You\I Love It\Today\Crayon\Super Star\Middle Fingers Up\Bullshit\Divina Commedia

安哥：

Crooked\Untitled,2014