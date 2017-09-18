妮歌洁曼首登视后 《美丽心计》大赢家 娱乐新闻

第69届艾美奖(Emmy Award)于大马时间今天早上8时在洛杉矶正式揭晓，奥斯卡影后妮歌洁曼（Nicole Kidman）以《美丽心计》( Big Little Lies ) 登上迷你影集或电视电影类视后宝座，她将奖座与同样以该剧入围的的另一位影后莉丝韦花斯本（Reese Witherspoon）分享，而《美丽心计》与《使女的故事》（The Handmaid’s Tale）分别拿下迷你影集或电视电影类以及剧情类影集的5大奖，成为今年大赢家。

（洛杉矶18日讯）台湾苹果日报报道。第69届艾美奖于大马时间今天早上8时在洛杉矶正式揭晓，由名脱口秀主持人史蒂芬寇柏特（Stephen Colbert）首度接下主持棒，之前连续3年入围最多奖项的热门影集《冰与火之歌：权力游戏》因播出时间延后不符资格，让不少新面孔浮出水面，包括Netflix的《怪奇物语》、《王冠》，还有Hulu的《使女的故事》，以及HBO引起话题的《西方极乐园》都是今年入围名单上的新秀。

当老公面吻贺得奖男配角

《使女的故事》拿下剧情类影集最佳影集、导演、编剧、女主角及女配角5大奖，奥斯卡影后妮歌洁曼以《美丽心计》登上迷你影集或电视电影类视后宝座，她将奖座与同样以该剧入围的的另一位影后莉丝韦花斯本分享，她在讲得奖感言时一度哽咽，感谢家人支持。而妮歌洁曼剧中41岁拍档阿历山大沙格（Alexander Skarsgard）凭剧集首获同组最佳男配角奖时，妮歌即兴奋到懒理老公基斯厄本（Keith）在场，当场吻贺阿历山大，Keith也很大方，在她身后拍手道贺。

入围大热门《周六夜现场》今年跨喜剧类影集以及综艺节目类拿下4奖，另一个入围热门影集《西方极乐园》却空手而归，未能获主要奖项肯定。最佳戏剧类影集男主角由《This is Us》Sterling K Brown夺得，而殿堂级影帝安东尼鹤健士（Anthony Hopkins）与《纸牌屋》（House of Cards）奇云史帕西（Kevin Spacey）则大热倒灶。

黑人男星暗讽特朗普“种族歧视”

喜剧类剧集再次由《副人之仁》（Veep）横扫，女主角茱莉亚路易德瑞福斯（Julia Louis-Dreyfus）再次夺最佳喜剧类影集女主角，成为喜剧类视后。《副人之仁》也获得了最佳喜剧类影集。黑人男星Donald Glover为《Atlanta》夺得最佳喜剧类影集男主角，他在台上暗讽美国总统特朗普的“种族歧视”倾向：“他（特朗普）是我站在这里的原因，因为他令黑人成为被压迫名单中的第一名！”，而Lena Waither凭《Master of None》，成为首名黑人夺得喜剧类影集最佳编剧。

小宾伴新欢出席 双不伦情侣首公开亮相

“小宾”宾艾弗力（Ben Affleck）与《周六夜现场》制作人琳赛休库斯（Lindsay Shookus）恋情曝光2个月，他今陪女友出席艾美奖，小俩口首度以情侣之姿在颁奖盛会公开亮相，但他们低调未走星光大道，而是透过VIP秘密通道进场。《周六夜现场》一口气抱回最佳综艺小品等多项大奖，琳赛随制作团队上台领奖时，小宾也在台下以行动力挺女友。

雪琳火辣深V 争红毯最美

在揭开奖项前，众明星先在红毯上一拼高下，视后妮歌洁曼穿着一袭大红色开胸礼服，衬托高雅气质，被不少媒体评选为红毯最美之一；获邀颁奖的雪琳伍德利(Shailene Woodley)则以一身墨绿色深V洋装现身，秀出好身材，同样相当吸睛。

莉丝韦花斯本则改穿上深蓝色西装，可惜视觉上略显保守；最近刚恢复单身的超模海蒂克隆（Heidi Klum）以低胸绑带礼服爆乳现身，展现自信样貌。

第69届艾美奖主要得奖名单

【剧情类主要奖项】

◎ 最佳影集：《使女的故事》（The Handmaid’s Tale）

◎ 最佳女主角：伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）／《使女的故事》（The Handmaid’s Tale）

◎ 最佳男主角：史特林布朗（Sterling K. Brown）／《这就是我们》（This Is Us）

◎ 最佳女配角：安道得（Ann Dowd）／《使女的故事》（The Handmaid’s Tale）

◎ 最佳男配角：约翰李斯高（John Lithgow）／《王冠》（The Crown）

◎ 最佳导演：瑞德穆拉诺（Reed Morano）／《使女的故事》（The Handmaid’s Tale）

◎ 最佳编剧：布鲁斯米勒（Bruce Miller）／《使女的故事》（The Handmaid’s Tale）

【喜剧类主要奖项】

◎ 最佳影集：《副人之仁》（Veep）

◎ 最佳女主角：茱莉亚路易德瑞福斯（Julia Louis-Dreyfus）／《副人之仁》（Veep）

◎ 最佳男主角：唐纳葛洛佛（Donald Glover）／《亚特兰大》（Atlanta）

◎ 最佳女配角：凯特麦金侬（Kate McKinnon）／《周六夜现场》（Saturday Night Live）

◎ 最佳男配角：亚历鲍德温（Alec Baldwin）／《周六夜现场》（Saturday Night Live）

◎ 最佳导演：唐纳葛洛佛（Donald Glover）／《亚特兰大》（Atlanta）

◎ 最佳编剧： 阿兹安萨里、莉娜怀特(Aziz Ansari、Lena Waithe)／《不才专家》（Master of None）

【迷你影集或电视电影主要奖项】

◎ 最佳迷你影集：《美丽心计》（Big Little Lies）

◎ 最佳电视电影：《黑镜》（Black Mirror）

◎ 最佳男主角：里兹阿迈德（Riz Ahmed）／《罪夜之奔》（The Night Of）

◎ 最佳女主角：妮歌洁曼（Nicole Kidman）／《美丽心计》（Big Little Lies）

◎ 最佳女配角：萝拉邓（Laura Dern）／《美丽心计》（Big Little Lies）

◎ 最佳男配角：亚历山大柯斯嘉（Alexander Skarsgard）／《美丽心计》（Big Little Lies）

◎ 最佳导演：尚马克瓦利（Jean-Marc Vallee）／《美丽心计》（Big Little Lies）

◎ 最佳编剧：查理布鲁克（Charlie Brooker）／《黑镜》（Black Mirror）