妮歌洁曼首登视后 《美丽心计》大赢家 娱乐新闻

第69届艾美奖(Emmy Award)于大马时间今天早上8时在洛杉矶正式揭晓,奥斯卡影后妮歌洁曼(Nicole Kidman)以《美丽心计》( Big Little Lies ) 登上迷你影集或电视电影类视后宝座,她将奖座与同样以该剧入围的的另一位影后莉丝韦花斯本(Reese Witherspoon)分享,而《美丽心计》与《使女的故事》(The Handmaid’s Tale)分别拿下迷你影集或电视电影类以及剧情类影集的5大奖,成为今年大赢家。

(洛杉矶18日讯)台湾苹果日报报道。第69届艾美奖于大马时间今天早上8时在洛杉矶正式揭晓,由名脱口秀主持人史蒂芬寇柏特(Stephen Colbert)首度接下主持棒,之前连续3年入围最多奖项的热门影集《冰与火之歌:权力游戏》因播出时间延后不符资格,让不少新面孔浮出水面,包括Netflix的《怪奇物语》、《王冠》,还有Hulu的《使女的故事》,以及HBO引起话题的《西方极乐园》都是今年入围名单上的新秀。

当老公面吻贺得奖男配角

《使女的故事》拿下剧情类影集最佳影集、导演、编剧、女主角及女配角5大奖,奥斯卡影后妮歌洁曼以《美丽心计》登上迷你影集或电视电影类视后宝座,她将奖座与同样以该剧入围的的另一位影后莉丝韦花斯本分享,她在讲得奖感言时一度哽咽,感谢家人支持。而妮歌洁曼剧中41岁拍档阿历山大沙格(Alexander Skarsgard)凭剧集首获同组最佳男配角奖时,妮歌即兴奋到懒理老公基斯厄本(Keith)在场,当场吻贺阿历山大,Keith也很大方,在她身后拍手道贺。

入围大热门《周六夜现场》今年跨喜剧类影集以及综艺节目类拿下4奖,另一个入围热门影集《西方极乐园》却空手而归,未能获主要奖项肯定。最佳戏剧类影集男主角由《This is Us》Sterling K Brown夺得,而殿堂级影帝安东尼鹤健士(Anthony Hopkins)与《纸牌屋》(House of Cards)奇云史帕西(Kevin Spacey)则大热倒灶。

黑人男星暗讽特朗普“种族歧视”

喜剧类剧集再次由《副人之仁》(Veep)横扫,女主角茱莉亚路易德瑞福斯(Julia Louis-Dreyfus)再次夺最佳喜剧类影集女主角,成为喜剧类视后。《副人之仁》也获得了最佳喜剧类影集。黑人男星Donald Glover为《Atlanta》夺得最佳喜剧类影集男主角,他在台上暗讽美国总统特朗普的“种族歧视”倾向:“他(特朗普)是我站在这里的原因,因为他令黑人成为被压迫名单中的第一名!”,而Lena Waither凭《Master of None》,成为首名黑人夺得喜剧类影集最佳编剧。

小宾伴新欢出席 双不伦情侣首公开亮相

“小宾”宾艾弗力(Ben Affleck)与《周六夜现场》制作人琳赛休库斯(Lindsay Shookus)恋情曝光2个月,他今陪女友出席艾美奖,小俩口首度以情侣之姿在颁奖盛会公开亮相,但他们低调未走星光大道,而是透过VIP秘密通道进场。《周六夜现场》一口气抱回最佳综艺小品等多项大奖,琳赛随制作团队上台领奖时,小宾也在台下以行动力挺女友。

雪琳火辣深V 争红毯最美

在揭开奖项前,众明星先在红毯上一拼高下,视后妮歌洁曼穿着一袭大红色开胸礼服,衬托高雅气质,被不少媒体评选为红毯最美之一;获邀颁奖的雪琳伍德利(Shailene Woodley)则以一身墨绿色深V洋装现身,秀出好身材,同样相当吸睛。

莉丝韦花斯本则改穿上深蓝色西装,可惜视觉上略显保守;最近刚恢复单身的超模海蒂克隆(Heidi Klum)以低胸绑带礼服爆乳现身,展现自信样貌。

第69届艾美奖主要得奖名单

【剧情类主要奖项】

◎ 最佳影集:《使女的故事》(The Handmaid’s Tale)

◎ 最佳女主角:伊莉莎白摩斯(Elisabeth Moss)/《使女的故事》(The Handmaid’s Tale)

◎ 最佳男主角:史特林布朗(Sterling K. Brown)/《这就是我们》(This Is Us)

◎ 最佳女配角:安道得(Ann Dowd)/《使女的故事》(The Handmaid’s Tale)

◎ 最佳男配角:约翰李斯高(John Lithgow)/《王冠》(The Crown)

◎ 最佳导演:瑞德穆拉诺(Reed Morano)/《使女的故事》(The Handmaid’s Tale)

◎ 最佳编剧:布鲁斯米勒(Bruce Miller)/《使女的故事》(The Handmaid’s Tale)

【喜剧类主要奖项】

◎ 最佳影集:《副人之仁》(Veep)

◎ 最佳女主角:茱莉亚路易德瑞福斯(Julia Louis-Dreyfus)/《副人之仁》(Veep)

◎ 最佳男主角:唐纳葛洛佛(Donald Glover)/《亚特兰大》(Atlanta)

◎ 最佳女配角:凯特麦金侬(Kate McKinnon)/《周六夜现场》(Saturday Night Live)

◎ 最佳男配角:亚历鲍德温(Alec Baldwin)/《周六夜现场》(Saturday Night Live)

◎ 最佳导演:唐纳葛洛佛(Donald Glover)/《亚特兰大》(Atlanta)

◎ 最佳编剧: 阿兹安萨里、莉娜怀特(Aziz Ansari、Lena Waithe)/《不才专家》(Master of None)

【迷你影集或电视电影主要奖项】

◎ 最佳迷你影集:《美丽心计》(Big Little Lies)

◎ 最佳电视电影:《黑镜》(Black Mirror)

◎ 最佳男主角:里兹阿迈德(Riz Ahmed)/《罪夜之奔》(The Night Of)

◎ 最佳女主角:妮歌洁曼(Nicole Kidman)/《美丽心计》(Big Little Lies)

◎ 最佳女配角:萝拉邓(Laura Dern)/《美丽心计》(Big Little Lies)

◎ 最佳男配角:亚历山大柯斯嘉(Alexander Skarsgard)/《美丽心计》(Big Little Lies)

◎ 最佳导演:尚马克瓦利(Jean-Marc Vallee)/《美丽心计》(Big Little Lies)

◎ 最佳编剧:查理布鲁克(Charlie Brooker)/《黑镜》(Black Mirror)