中国太极登纽约时报广场 国际新闻

（纽约18日综合电）据美国《世界日报》报道，“虽然世界各地的人拥有不同的文化、信仰、肤色和语言，但民众都热爱健康和快乐，希望大家都能喜欢太极、得到健康和快乐。”

54岁华人功夫巨星李连杰上周日（10日）亮相曼哈顿纽约时报广场，在粉丝的欢呼声中，宣传中国传统武术里的太极，希望更多不同族裔的民众了解太极的乐趣，通过学习太极强身健体、健康快乐。

此次在时报广场举办的以“和谐、健康、共享”为主题的武术太极表演，是中国武术团访美系列活动的精彩节目之一，由中国国家体育总局与国际武术联合会发起。

形象大使李连杰身穿精干的黑色西服，头戴黑色棒球帽登场，在收下纽约市长办公室华裔代表林汉明代发的奖状后，他主动向前后左右各个角度的观众示意，并脱帽致敬，感谢民众对他的喜爱和支持。

李连杰表示：“我第一次来到这座城市是1974年、整整43年前了。我特别喜欢功夫和太极，今天全球共有1亿人学习太极，虽然世界各地的人拥有不同的文化、信仰、肤色和语言，但民众都热爱健康和快乐，希望大家都能喜欢太极，得到健康和快乐。”

国际武术联合会执行副主席吴廷贵表示，希望通过此次精彩的表演，带动中国文化在世界各地的交流与合作。“武术在国际上的发展比较好，希望继续争取成为奥运的一个项目，也让武术更普及，成为大多数人锻炼的方式。”

中国武术协会副主席张玉萍也说：“选择在纽约这个世界的中心来推广太极拳，同时是在传递健康、和谐、分享的理念。”

当天，前太极拳世界冠军陈思坦和夫人林旭、庄莹莹和陈洲理等多位在国际大赛中载誉而归的武术大师，为民众带来了刚柔并济的太极拳表演。精彩的陈式太极拳、咏春拳、螳螂拳、双人太极扇和集体广场太极拳等表演，赢得阵阵掌声和欢呼声。