鼻咽癌 易被忽略需警惕 元气｜活力

报道：陆依婷

摄影：陆依婷、医生提供

鼻咽癌是国内排行第4大的癌症杀手，虽然鼻咽癌病人于第1及第2期接受积极治疗后的存活率在近年来已获得显著改善，但不幸的是，国人对于此病的了解不足再加上早期症状并不明显，以致有高达80%的病人在发现症状并前往求医及确诊时，其实已达难以治愈末期（第4期）阶段。

耳鼻喉专科医生/头颈外科医生拿督潘锦珠解释，咽共被分成3个部分，分别位于鼻子后方的鼻咽、嘴巴后方的口咽及下方接近喉咙位置的喉咽，其中又以鼻咽病变最为常见。鼻咽是个保持呼吸通畅的重要空间，而鼻咽癌（Nasopharyngeal Carcinoma，NPC），就是发生在鼻咽空间内的恶性肿瘤。

鼻咽癌好发于40岁至60岁的中老年人身上，男性与女性的患病比例为3比1 ，较常见于东南亚，尤其是华人族群身上。中国北方人及白种人罹患鼻咽癌的几率较低，反而是在中国南方华人人种、部分中东人以及北非洲人身上较为常见，而大部分血源与中国南方华人相近的泰国人、印尼人、菲律宾人也都属于高风险群。

癌症和生活习惯脱不了关系

“鼻咽癌是由一种EB（Epstein-Barr）病毒感染所致的疾病。EB病毒非常常见，几乎可以在所有人种身上找到，像我们平时所患上的伤风咳嗽也是因EB病毒而导致的，但EB病毒不仅能够让人伤风咳嗽，也可让人患上鼻咽癌及NK細胞淋巴癌。虽然研究证实EB病毒与鼻咽癌有着密切关系，但若单只有EB病毒带源的情况下是不可能致癌的，我们也相信任何一种癌症都和生活习惯脱不了关系，除了基因遗传及吸烟恶习外，导致特定族群被归类为鼻咽癌高风险群也与饮食习惯有关。”

可导致鼻咽癌的甲醛（Formaldehyde）以及亚硝胺（Nitrosamine）这两种化学物质十分常见于华人族群爱吃的咸菜、咸鱼及梅菜类等发酵腌渍或烟熏类食物中。而甲醛的水溶液体福尔马林（Formalin）是一种被广泛使用于防止尸体腐烂的化学物质，黑心商家会使用稀释过的福尔马林浸泡水果、海鲜鱼类等食物以达到防腐的效果，研究证实，若从小就长期食用含有这两种化学物质的食物，将提高患上鼻咽癌的几率。若生活环境中使用大量经过化学处理、含有甲醛的木质家具材料，也将可能导致鼻咽癌。

多危险因素凑合引起

潘医生也透露，若父母亲其中一人患有鼻咽癌，其子女患上鼻咽癌的几率将比一般人高出7%至10%；而若本身患有其他癌症如常见的乳癌或大肠癌的话，患上鼻咽癌的几率也会比较高。“当带有EB病毒、拥有遗传性基因，再加上饮食习惯、吸烟及长期接触含有甲醛的居住环境等几项危险因素凑合在一起时，就有可能引发鼻咽癌，鼻咽癌是不可能只因为其中一样危险因素而病发的。 ”

值得一提的是，鼻咽癌也因广东地区的发病率高居中国各地之首而被称为“广东癌”（Cantonese Disease），研究发现广东地区人普遍都会在家里烧香祈福，让孩子从小就在家里长期吸入这些烧香后所释放出来废气也可能提高鼻咽癌患病几率。

【诊断】避吃腌渍或烟熏类食物

避免大量食用含有甲醛以及亚硝胺这两种化学物质的食物（梅菜、咸鱼等腌渍或烟熏类食物）、不要抽烟并保持健康的生活作息，就能够降低患上鼻咽癌的几率。

若家族史中拥有鼻咽癌的病史，也会鼓励进行详细检查，唯有及早发现、及早治疗才能将存活率提高。

潘医生再次呼吁，一定要注意鼻咽癌所引发的症状，只因发生在颈部的淋巴肿瘤不仅不会造成疼痛，病人也还是可以好好地正常生活、吃饭，所以非常容易被忽略，大多数病人都选择在病程已进展至末期并出现难以忍受的不适时才愿意求医，但却都已经太晚。

“此外，大马鼻咽癌研究协会也十分需要鼻咽癌病人所捐赠的血液、唾液及癌细胞以进行各种与鼻咽癌相关的研究，若鼻咽癌病人及家属可以捐赠贡献，将能够帮助研究人员更好地进行研究、找出治疗鼻咽癌的更好方法或是成功研发预防疫苗。”

【症状】

鼻咽癌的初期症状并不明显，与一般伤风咳嗽所造成的症状相似，所以不少人都不会有需要立刻求医的警觉，而这些症状包括：

{1} 晨起吐出的痰带有少量血丝

{2} 单边耳道出现偶尔轻微阻塞、耳鸣

{3} 轻微的单边鼻塞，伴随带有少量血丝的鼻涕

{4} 颈部淋巴结肿大

潘医生提醒，伤风感冒所导致的鼻道及耳道阻塞一般都会出现在两边，而因鼻咽癌而出现的阻塞情况则是单边较为常见，建议读者在症状出现时自我检视。

当情况更严重、癌细胞扩散至脸部神经线时会出现的症状有：

{1} 复视（看到重叠的影像）

{2} 单边面部麻痹及疼痛

{3} 单边头痛

末期症状有：

{1} 癌细胞入侵骨骼导致骨痛、背痛、手痛等

{2} 癌细胞入侵肺部导致无法呼吸

{3} 癌细胞入侵肝脏导致肚子肿大

潘医生补充，由于许多淋巴管都从鼻咽通向颈部，所以当鼻咽癌扩散时，首个最明显也最常见的症状都会是颈部上方的淋巴结肿胀，但也因淋巴结肿胀不会造成疼痛、患者依然能够正常吃喝、说话与生活，所以也非常容易被忽略并不予理会。

放任淋巴结肿胀的结果往往就只会让肿瘤越长越大、越来越严重，不少病人甚至还会等到单边淋巴结肿胀恶化至双边淋巴结都肿大后才开始觉得不太对劲，但却都已太迟。

“一般人也可能将鼻咽癌癌细胞扩散所致的淋巴结肿大与甲状腺肥大（俗称大颈泡）搞混，但淋巴结肿大的位置都会在颈部左侧或右侧、接近耳下的位置；而大颈泡的肿大则都发生在颈项前方位置。所以，虽然这两种病症的症状都是颈部肿大，但肿大的位置截然不同，病征也完全不同，十分容易被区分。”

【治疗】存活率高 电疗无须动刀

透过病人的症状及病征，并使用鼻咽内窥镜直接夹出部分肿瘤细胞进行活体组织切片检查，就能确定病人的鼻咽是否已长出恶性肿瘤，也就是鼻咽癌。之后，也必须再进行头部CT扫描，以便确认癌细胞的扩散程度；进行X光检查，以确认癌细胞是否已扩散至肺部；进行超音波检查，以确认癌细胞是否已扩散至肝脏。若已扩散至脑部、肺部或肝脏等器官，也意味着鼻咽癌已进入第4阶段，也就是末期癌症。

“令人遗憾的是，鲜少会有病人能够自主地在患癌第一或第2阶段时就因发现症状而前来求诊，大部分前来求诊的人的肿瘤都已经很大，甚至已经扩散，错过了黄金治疗期。”

也因为鼻咽位于脑部下方、整个头颅的中间部分，周遭覆盖了无数重要神经线，而鼻咽癌细胞对于辐射非常敏感（Radiosensitive），所以鼻咽癌的治疗都以电疗为主，而非通过开刀切除。若只是患癌初期的话，就只需要进行电疗即可；而第2、第3及第4前期的治疗则需搭配电疗与化疗一起治疗。

对于癌细胞已扩散至其他器官的末期鼻咽癌病人，除了针对各种不适症状进行舒缓、帮助减低痛苦外，一般都不会再建议进行电疗与化疗等真正的治疗，只因当癌细胞已扩散至其他器官时，再多的电疗与化疗都已无法彻底将癌细胞统统去除。

鼻咽癌病人5年后的存活率：

第1期：72%

第2期：64%

第3期：62%

第4期：38%

“鼻咽癌的存活率其实还算高，因为鼻咽癌的癌细胞发展比较慢性，不像其他癌症迅速，但却与大部分癌症只要在治愈后的5至7年内不再复发就代表安然无恙不同。鼻咽癌病人在被治愈后就算活得好好地、每年都定期检查确认身体状况良好，却还是可能在多年后复发，虽然鼻咽癌复发的速度快慢无法预测，但我们确实看到了不少鼻咽癌在10年、15年后复发的病例，这是个属于鼻咽癌的奇怪特征。”