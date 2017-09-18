【视频】马云推出“零现金”超市 美国网红：亚马逊要加把劲！

马云又玩新招！阿里巴巴旗下超级市场“盒马鲜生”主打“零现金”，而且还可以在家下单购买，半径3公里范围之内30分钟就能送货上门。这种新的经营模式，连在北京生活已久的美国网红Youtuber Zach Ireland也前来朝圣，大赞“盒马鲜生”很方便，最后还叫Amazon Go（亚马逊无人商店）要加油。

盒马鲜生经营之道：结果线上线下

无人商店吹起一股新风潮，在2016年时，美国电商巨头亚马逊就有了无人商店Amazon Go，里头没有店员及保安，还省了排队结帐的时间。而马云旗下的“盒马鲜生”，被指是Amazon Go进阶版，除了有Amazon Go原本就有的优点，还推出App“支付宝”结帐购物，生鲜海产还能现挑，请厨师现场料理。

除此之外，马云也注意到“宅经济”这一大趋势，“盒马鲜先”不仅能让消费者直接在家下单，而且只要是离超市半径3公里范围之内的地方，30分钟便能送货上门，无非对不想出门的宅男宅女来说是一大福音阿！

网红Zach Ireland也拍片对“盒马鲜先”表示“相当震惊”，称为甚么内地海鲜可以如此便宜，鲍鱼一颗只要3.9元人民币，是美国的四份之一。

美国主流媒体 将其与Amazon相比

他在影片里表示，一般来说，在美国海鲜价格是非常贵的，觉得中国简直人人都是“富二代”。他更称，Amazon Go要加油。

尽管有网民质疑Zach Ireland的视频，是否有广告成份，但外国主流媒体的实已注意到“盒马鲜生”的经营模式，有可能颠覆传统。

美国著名财经网站TheStreet刊发文章，认为“盒马鲜生”这家“技术驱动超市”让阿里在华进一步扩大了新零售战果。美国科技新闻平台Businessinsider也发表了专栏文章，盛赞“盒马鲜生”为有意进军线下的电商巨头亚马逊，树立了绝佳的行业典范。

美国著名商业网站ZDNet认为，阿里从概念到实操都更有成效，亚马逊显然已经落后一个身位。