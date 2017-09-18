普腾CEO九月尾卸任 多元重工吉利近完成交易 经济新闻

（莎亚南18日讯）普腾控股有限公司首席执行员阿末弗亚，将于9月30日正式卸下职位。普腾公司主要股东即多元重工业（DRBHCOM，1619，工业产品组）与中国浙江吉利控股集团将进一步落实双方之间的企业交易。

多元重工业向大马交易所发文告报备，其海外策略伙伴，即持有普腾公司高达49.9%股权的吉利控股，将任命适当的人选，以出任大马国家汽车工业私人有限公司（Perusahaan Otomobil Nasional ）的首席执行员。

国家汽车工业属于普腾集团旗下独资子公司，主要业务包括生产、营运、制造及行销。另一家独资子公司则是普腾经销私人有限公司（Proton Edar ），乃集团主要分销商。

虽然，多元重工业并无透露相关人选名字，仅表明将在适当时刻作出公布，但是，据《中国汽车要闻》杂志报道，目前已正式加入浙江吉利高层管理的原东风乘用车（Dongfeng Honda Engine ）副总经理李春荣，有望走马上任，负责监督普腾的业务。