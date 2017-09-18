黄家泉：网媒作误导性标题 首相演讲遭断章取义 国内新闻

（吉隆坡17日讯）马华总秘书拿督斯里黄家泉周日发表文告表示，首相拿督斯里纳吉在华社爱国大集会的演讲遭到断章取义。

文告说，某家网络媒体刻意作出误导性标题，抹黑首相在华社爱国大集会的演讲，挑起读者对首相的反感。

黄家泉表示，只要有聆听或阅读纳吉的演讲全文，就会理解首相当时所强调的是，国家必须对抗极端分子和恐怖分子如伊斯兰国（IS）。

他说，首相的意思是一旦国家的和平与稳定被上述不良分子破坏，所有国民都会遭殃，而有关网络媒体的报道却断章取义，刻意截取和突出几句话，并作为标题，指华裔首先将成为被针对目标。

文告指出，由于许多华裔都是从事商业活动，无论是大型企业或中小企业，加上绝大多数华裔为非穆斯林，华裔所面对的危险将相对更大，因为IS等恐怖分子的打击对象多以非穆斯林为主。

他表示：“首相强调的是国家和平的重要性，以及政府维护国家安全和稳定的关键角色，但是有关网媒却试图捏造首相威胁华社的错误印象。

黄家泉指出，首相也肯定华商的成功，并指助华裔成功，也促成大马成功，但有关网媒并不提，并扭曲事实，尝试玩弄字眼以误导读者和华社，让读者误以为首相说出威胁华社的言论。