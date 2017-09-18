【巫统特别记者会】纳吉未解散国会 宣布泰益回归巫统 国内新闻

（吉隆坡7日讯）巫统主席拿督斯里纳吉特别记者会答案揭晓，前巫统主席丹斯里莫哈末泰益宣布回归巫统。

纳吉今日在巫统大厦召开特别记者会，在巫统最高理事们的陪同下，宣布泰益回归巫统。

“他是认为在公正党的斗争是浪费的，反对党的斗争与他的理念出现矛盾，因此，上苍打开了他的心，让他重新回归巫统。”

泰益：反对党没为巫裔斗争

已经离开巫统5年的泰益表示，本身决定回归巫统主要是因为发觉到，他在反对党，尤其是公正党的斗争都是白费的，因为反对党完全没有对巫裔做出斗争。

他说，本身在希联的最高理事会里，发现他们重来没有讨论过马来人的议程，更不用说有关宗教的斗争。

因此，他认为，除了回到巫统，已经没有别的道路可以继续为马来人的斗争作出努力。

“我答应我接下来会继续与（巫统）领导人在一起，尤其是在雪州，我发觉很多马来人的权益都被边缘化了，这是马来人的损失。”

泰益指出，马来人曾在1511年因为马来领导人的分裂而失去权力，一直到1957年独立后，才拿回马来人的权力。

“只有巫统是为马来人斗争的政党。马来人应该要回归巫统，以便巩固马来人的权力。”

他说，本身思考了很久，在希联看到了马来人的分裂，除了有公正党，还有土团党、诚信党及伊斯兰党，这是个不健康的现象。

他指出，在马来人分裂后，就会有其他的种族乘虚而入。

泰益表示，反对党只是一个要显示自己效率的人，但实际上边缘化马来人的权力。

他重申，本身不是种族主义者，只是希望马来人能够掌握政治权力。

“政治一定要掌握在马来人手上。如果经济已经在别人手上，政治必须要保留在马来人手上。”

询及泰益回归会否被安排任何的职位，纳吉强调，泰益是真诚回归巫统，并没有要求任何职位。

曾任雪大臣11年 泰益先后加入伊党蓝眼

现年72岁的莫哈末泰益自1986至1997年间，曾出任雪州大臣长达11年，并在前首相敦阿都拉时代出任乡村及区域发展部长。

莫哈末泰益在1986年至1997年间担任雪州大臣，但1996年他曾携带巨额入境澳洲，因没有申报而在当地被控，促使他在1997年被迫辞去大臣一职。

莫哈末泰益和公正党实权领袖拿督斯里安华在巫统时期曾经是“宏愿队伍”战友，于1993年党选携手竞选署理主席和副主席职，但莫哈末泰益在2009年巫统党选，竞选署理主席职不敌慕尤丁，在落败后就退党。

过后在2013年4月加入伊党，不过，他在2年前因为参与希望联盟的公开活动而被开除党籍，并在2015年9月加入人民公正党。

纳吉觐见国家元首 汇报宗教学校火灾事件

纳吉昨日觐见国家元首，惟他表示只是向元首陛下汇报拿督克拉末宗教学校宿舍火灾的事件，并指媒体会错意。

纳吉今午召开特别记者会，坊间就传出纳吉或在记者会上宣布解散国会。记者会一开始，纳吉就表示他昨日已觐见国家元首，在场媒体纷纷以为纳吉可能已经取得元首御准，以解散国会进行全国大选。

然而，纳吉披露，他觐见国家元首莫哈末五世陛下的原因，是陛下关注日前在吉隆坡拿督克拉末宗教学校宿舍火灾，导致23人死亡的意外事故。

“在昨日，其实我已经觐见国家元首……但，我想表示的是国家元首对吉隆坡拿督克拉末宗教学校宿舍火灾的关注。”

『未曾提及记者会内容』 纳吉打趣指媒体想多

纳吉在表示国家元首对拿督克拉末宗教学校宿舍的关注后，便宣布丹斯里莫哈末泰益重返巫统的事宜，并邀请泰益就重返巫统发表感想。在邀请泰益的间断，纳吉便与采访媒体闲聊，有媒体向纳吉“抗议”，指突然召开记者会仅宣布泰益重返巫统，令到媒体都以为他可能宣布解散国会。

但是，纳吉打趣地表示：“我只是宣布召开记者会，并没有提及记者会的内容，是你们（媒体）多想，并不是我的问题啊！”

“我本身也不知道，我看到新闻后才发现‘啊，我什么时候要宣布解散国会了’，这不是我的问题啊！”