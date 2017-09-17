5匪超车开枪 商人被射伤失万元 北马新闻

（关丹17日讯）一名商人于昨晚10时左右，在瓜拉美当大街通往双溪哥央开车回家途中，遭5名匪徒开枪扫射至重伤，装有1万令吉现金的背包也不翼而飞。

立碑警区主任阿兹里警监说，现年54岁的伤者哈山巴斯里身中2枪。

“案发当时，伤者驾驶四轮驱动车正要返回立碑瓜拉美当的住家，装有现金的背包放在前面的乘客座位，突遭3辆车超车。”

阿兹里告诉《马新社》：“他们相信已经跟踪伤者多时，在靠近士林星金矿的地点向伤者开枪，导致伤者的汽车抛锚。”

“嫌犯接着驾车折返，并向伤者车子的前面和左边开枪。共有35处中弹的痕迹，逾15颗子弹射穿伤者的车子。”

他说，伤者在案发后立即联系双溪哥央警局求救。

“10分钟后，一名民众来警局报案，伤者在双溪哥央卫生诊所接受紧急治疗，接着送往立碑医院。”

“拥有永久居民地位的伤者目前在淡马鲁中央医院接受治疗，据报他的肺部、腹部和手部受伤。”

阿兹里说，警方正在追查嫌犯的下落。

他说，警方从试图谋杀和结伙抢劫的方向调查此案。