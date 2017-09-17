中国海外交流协会代表团访本报 交流推广马中一带一路 北马新闻

（槟城17日讯）中国海外交流协会研究部代表团在处长姜知然的带领下，到访《光华日报》，以对马中一带一路的推广做进一步了解。

随团的团员计有许国梁及周宇，中国驻槟城副领事冷晓明也陪同到访本报。

该代表团获得本报总编辑郑彩凤、副总编辑林松荣、执行编辑郑豪然及公众事务经理邱智坚的迎接。双方在会上就马来西亚政府及媒体在“一带一路”政策上所扮演的角色，华社所关心的教育、人文、文化等方面做深度交流。

中国海外交流协会研究部处长姜知然表示，代表团的第一站是到沙巴，槟城是第2站。此行旨在对马来西亚“一带一路”连线，经贸合作，文化交流，做进一步了解，同时促进侨胞联谊。

他指出，马来西亚的华人人口多，在“一带一路”建设的推动方面，将有助于构建更好的合作平台。

他说，此次到槟城，由于槟城的华裔人口密集，文化，饮食习惯相近，没有语言隔膜，槟城给他感觉很亲切。

他也详细介绍了中国海外交流协会为海外华人所扮演的角色。

槟城之后，他们将到柬埔寨。主要还是围绕在“一带一路”的开展。

在交流结束前，姜知然也送上剪纸予本报，作为纪念用途。