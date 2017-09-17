叶新田推出影集之二 让民了解华教困境 国内新闻

（吉隆坡17日讯）为表达对我国华教处境的忧虑，并对华教未来给予寄望，马来西亚维护华教联合会主席叶新田推出《暮色苍茫看劲松·叶新田博士影集之二》，让热爱华教同道人士了解我国华教当前所面对的困境。

叶新田今早在吉隆坡陆佑路中国小学推介该影集时披露，踏入21世纪，我国的华文教育进入到一个生死存亡的关键时刻，各种打击华教发展的措施纷至沓来，华教界已经不能再沉默，华教抗战运动风起云涌。

他解释，基于自2012年政府公布了《2013年至2025年教育大蓝图》，当中包含诸多不利于母语教育发展的政策条例与措施，导致国内发生多场华教抗争运动，因此让他有感而发开始编撰这本影集，记录着2012年起至今的多场华教抗争运动的图片及文字记录。

“这本影集记录了2012年起至今的多场华教大型抗争运动，包括2012年逾1万人参与的‘3.25华教师资短缺抗议大辉会’、超过5000人出席的‘5.20关丹申办华文独中和平请愿大集会’，以及同年‘7.29昔加末申办华仁独中分校和平请愿大集会’、‘9.26华教救亡与抗议行动’和‘11.25反对《教育大蓝图》和平请愿大集会’等。”

“通过这几场的大集会，展现了华教抗争运动在华社中，在各民族教育团体中所具有广泛信誉和特出能力，因此这些大型集会值得通过影集方式记录下来。”

随着《教育大蓝图》已推行至第二阶段（2016-2020），叶新田表示，“当权派”也通过其代理人“整合”了华社代表机构，在“当权派”眼中，抗争力量已经不构成威胁，甚至可以不屑一顾了。

“但是，我们正要告诉这些人，马来西亚的华教运动，百多年来特别是从上个世纪的60年代改制，其奋斗与抗争至今持续了50多年，并未被消灭。”

为了表达对叶新田推出的《暮色苍茫看劲松·叶新田博士影集之二》的支持，国内华团组织代表与爱护华教人士纷纷亦出现这场影集的推介礼，而新纪元大学学院校长莫顺宗、社会爱心基金会主席丹斯里彭茂燊、砂拉越前地庭法官张守江、雪隆草根护华联合会主席陈国光及育才独中代表王瑞国也为这本影集做简单的推介，近300人出席这场推介礼。

双十特大修章维持原判

另一方面，叶新田也针对周五（15日）在布城上诉庭进行的教总主席拿督王超群和董总主席拿督刘利民等人挑战董教总教育中心（非营利）有限公司于去年双十特大修章的合法性案的司法检讨案，表示上诉庭已裁决维持原判。

他说，这也意味着国内贸易、合作社及消费部批准董教总教育中心（非营利）有限公司于去年10月10日召开特别会员大会修改章程是合法及有效的。

他强调，上诉庭维持原判，增加了他们维护与发展华文高等教育的决心，并且将继续为新纪元学院的发展做出努力。

吁勿被好听的话术蒙骗

随着大选的脚步愈来愈逼近，叶新田呼吁华裔勿在被“好听的话术”给蒙骗，尤其是针对承认统考文凭与其他华教课题。他说，每次的全国大选，承认统考文凭与兴建华小课题就会成为热门议题，然而往往大选后，这些课题就会随之石沉大海，未有任何定案。

他表示，随着《教育大蓝图》已推行至第二阶段，今天华教问题已到了生死存亡的地步，因此他促请国内华团组织集结起来，向政府抗议不利于华教的条文与措施。

彭茂燊有意来届大选上阵

不满当前政局且在许多人的要求下，社会爱心基金会主席丹斯里彭茂燊宣布有意在来届大选上阵。

彭茂燊也是马来西亚维护华教联合会顾问，他今早在出席叶新田推出的《暮色苍茫看劲松·叶新田博士影集之二》推介礼时表示，随着大选脚步逼近，许多人要求他在来届大选出来竞选，而他也因不满当前政局纷乱、华社分崩离析，也有意在来届大选上阵。

不过，他打趣地表示，当他向妻子表示有意参选的意愿时，却遭到妻子的“打脸”，指竞选应交给年轻一代，一个年迈超过70岁的老翁，该如何竞选？

无论如何，彭茂燊在接受访问时表示，他仍在考虑是否出来竞选。