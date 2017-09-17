槟岛市长：仅发警告信 高楼没垃圾分类未接罚单 北马新闻

（槟城17日讯）槟岛市政厅至今仍未对没有进行垃圾源头分类的高楼住宅开出罚单，只是发出警告信冀各高楼住宅能配合，减少制造垃圾。

槟岛市长拿督麦姆娜说，市政厅首先会先针对高楼住宅进行检查，不过，至今仍未发出任何罚单，只是发出警告信。“市政厅至今已经检查226个高楼住宅，其中138个高楼住宅已经实行垃圾分类，剩余88个高楼住宅还未进行，不过其中的19个已经开始准备垃圾分类的设备。”

另外，她说，市政厅也走访41个花园住宅，共6531个单位，其中2516个接警告信。

她说，威省的回收率已经达到40%，因此槟岛也定下目标在明年一样能达到40%的回收率。“槟岛在2016年处理了1909吨垃圾，在今年6月为止已经处理1888吨，然而在2016年平均每天丢弃在浮罗武隆的垃圾有607.61吨，但是今年则是每天657.72吨。”

她说，市政厅在2016年耗资449万令吉来处理垃圾，而今年已经耗资285万令吉，所以能做好垃圾源头分类，既能减少市政厅的开销，并将这些金钱用于其他用途。

她提及，这是上任后首次踏入双溪槟榔人民组屋，而这座组屋也逐渐改善，是州内人民组屋的典范之一。

她是于星期日出席双溪槟榔人民组屋推行垃圾分类活动上，如是指出。双溪槟榔区州议员林秀琴、槟岛市议员沙鲁丁及赛夫等各市政厅部门主管也出席。

向威省回收率看齐

麦姆娜希望，槟岛回收率能在今年杪达到30%，明年向威省回收率看齐。

较早前，她出席“和平活动：和平的颜色”活动后如是向记者指出。

她说，市政厅现在注重予垃圾分类政策，也会推行“绿勇士”让这政策更加顺利进行。

她说，槟岛回收率至今达28%，而威省回收率则达40%，因此希望槟岛方面能在今年杪达到30%，明年向威省看齐。