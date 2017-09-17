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【槟榔屿潮青团学艺赛颁奖礼】时中分校与槟华女中 分夺最佳表现奖
北马新闻

17/09/201721:18

时中分校及槟华女中分别在潮青团“2017年度各项学艺比赛颁奖仪式”中，夺得小学组及中学组“最佳表现学校奖”，由时中分校教师潘玮璇（右5起）及槟华女中学长梁莹睿代领。左起为黄蔚利、陈友新、林嘉水，右起为蔡立松、张友德、郭俊兴、方炎华。

时中分校及槟华女中分别在潮青团“2017年度各项学艺比赛颁奖仪式”中，夺得小学组及中学组“最佳表现学校奖”，由时中分校教师潘玮璇（右5起）及槟华女中学长梁莹睿代领。左起为黄蔚利、陈友新、林嘉水，右起为蔡立松、张友德、郭俊兴、方炎华。

（槟城17日讯）槟榔屿潮州会馆青年团举办的“2017年度各项学艺比赛颁奖仪式”，于周日在韩江小学礼堂进行，颁奖礼上最受瞩目的“最佳表现学校奖”分别由双溪里蒙时中分校（小学组）及槟华国民型女中（中学组）夺得。

当天颁发的奖项包括书法比赛、硬笔比赛、水墨画比赛、西洋画比赛、征文或作文比赛。

此外，现场也有设柜台招收新会员。该团团长蔡立松致词时指出，在教育部副部长拿督张盛闻的协助下，这些活动的证书都获得教育部的认证，即意味着领得证书者即获课外活动积分。

方炎华：培养书法绘画天才

槟榔屿潮州会馆署理主席拿督斯里方炎华指出，该会馆已连续30多年，不间断推广有意义的学术活动，每年通过潮青团学艺比赛，直接和间接培养许多书法和绘画天才。

他提及，这些活动都公开予非潮籍的学生和公众参与，显示出该会馆非常清楚了解大马当今社会实况，除了奖励同乡子弟，也鼓励全体国人、培养华文学术的兴趣。

出席者包括槟榔屿潮州会馆顾问高级拿督林嘉水、副总务陈友新、郭俊兴、妇女组主任黄蔚利、文教组主任张友德等。

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