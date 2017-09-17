【首相承诺增建华小回响】许海明：胥视政府如何实现

报道：郑志贤

（槟城17日讯）槟威华校董事联合会主席许海明局绅说，我国华小发展一直以来都受到中央政府的忽略，政府过去并没有正视华社的诉求包括增建华小要求，首相这次公开承诺算是迟来的佳讯，但华社不能单凭首相一句话就太高兴，一切胥视政府如何实现承诺。

他说，尽管国内有很多发展区皆有学校保留地，可是政府只提供该地予国小及国中，没把华小列在其机制中。

他是针对首相日前向华社承诺，将在新人口增长迅速，特别是华裔人口众多的地区批准增建华小一事评论时说，一路来华社认为政府在处理华小事务上很差劲，当局并没有依据华裔人口及地区的需求增建华小，因此董教总及华校组织频频对华教课题，提出尖锐性的言论及诉求。

他认为，首相要实现承诺增建华小，应在教育机制上作出改革，指示教育部设立机制，以便未来依据华裔人口及地区的需求增建华小，这样才能符合华社需求。

“华社多年来都面对一校难求困境，往往只有在大选来临时，通过民间诉求，在大选期间才获得争取增建几间华小。这是很不健康的现象，问题在于没有机制。”

许海明说，华小是我国各源流学校之一，但教育部并没有全面承担华小的发展经费，如在建校方面的开销，由学校董事会及民间组织去发动筹款。

他说，随着首相承诺将增建华小后，政府应重新鉴定教育法令为华小定位，以让华小享有应有的福利及权益，方能符合华社需求。“我们很期待首相所提出增建华小的承诺，希望这承诺真的可实现，以满足华社需求。”

失去和平是全民责任

另外，许海明对于首相发表“若大马失去和平，华裔将最先成为箭靶”的言论表示不认同，他说，大马华裔在我国独立前后，都是崇善和平及贯彻儒家思想的族群。

他说，假如有一天大马失去和平，他相信这不会是华裔一手所造成。

“若国家失去和平，是全民的责任，因此，首相这番言论，让人感觉失去和平似乎是华裔引起或华裔是千夫所指。”

“华社向来对政府没有过度的要求，我们只希望得到政府的公平对待！”

章瑛：首相图拉拢华裔选民

槟州政府华校及教会学校事务协调委员会主席兼行政议员章瑛说，大选即将来临，首相纳吉临时抱佛脚，为了在大选中胜出，采取了两大手段即一方面承诺将增建华小，以拉拢华裔选民，另一方面则采取“恐吓”手段，指若马来西亚失去和平，华裔将最先成为箭靶。

她说，这是国阵向来的“旧式手段”，国阵中央政府并非昨天才当政府，而是执政了60年，现在才临时抱佛脚说会增建华小。

她指出，国阵每次都在大选前作出承诺，华社要看行动，而不是承诺。

她举例在东马内陆，国阵在大选向当地人民承诺时，一次大选就承诺如设立一个灯柱，而工程就慢慢进行，先拉个电线，再下一次大选才把灯柱设立好。“现在的人民已聪明，我相信首相这次承诺并不会得到大选得利的效果，人民的政治意识已提高，钱会照拿，票会照投（反对党）。”

“若国阵是以民主方式执政中央，国阵政府就应该交出‘成绩单’给人民看，列出拨款多少给各源流学校，这样才能让人民信服。”

骆保林吁速承认统考

槟州华校校友会联合会主席骆保林说，该会欢迎首相承诺将增建华小，但认为政府只增建华小，对整体的华文教育体系发展帮助不大，中央政府应尽快承认独中统考。

他说，早前教育部副部长张盛闻曾指，政府承认统考文凭一事“只剩一里路”就可完成，还有华社已经历了数届大选，政府也曾承诺要承认统考，但迄今未见政府有行动。

他接受本报访问时说，一旦政府承认统考，将一劳永逸解决华社所面对的问题。如果统考受到承认，独中过去面对缺乏师资问题，也可获得解决。

他说，目前，欲申请进入国内师训的独中毕业生，因统考不受政府承认，因此无法以统考文凭申请。他指出，政府也没有增建独中，根据《1996年教育法令》列明，我国只有60所华文独中将继续操作及维持现状。

针对首相发表“若大马失去和平，华裔将最先成为箭靶”的言论，骆保林说，大选要来临了，这是政治人物选前的言论。华社别无他求，只是要中央政府真正公平对待华裔。