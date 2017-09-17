大山脚福德正神会献教育 拨3.24万惠贫寒学子 北马新闻

（大山脚17日讯）大山脚福德正神会连续37年颁发助学金予家境贫寒的华裔学子，今年，该会共拨出3万2400令吉予53名学子及日新独中贫寒子弟助学基金。

庄佛和：37年不间断

该会理事长拿督庄佛和说，为了协助有志向学且家境贫寒的学子得以顺利求学，该会延续百年前先贤兴办义学的崇高精神，于1981年开始，每年都当仁不让地拨出数以万元之助学金提供学子申请，这37年来，受惠学子数以千计。

他周日在该会第37届助学金颁发礼上致词时说，本届共拨出53份助学金，计有初中组15名，高中组21名，先修班组5名，大学组12名，总数达2万7400令吉，此外，该会也另拨日新独中贫寒子弟助学基金5000令吉。

李凯伦：读书学做人

马章武莫州议员李凯伦则说，我国现今的教育环境着重考试作为鉴定的标准，许多学生并不知道读书除了为了考试，还为了什么，考试只是一个鉴定学生对学术了解的过程，其实读书也包括学习做人道理，及如何面对人生抉择，因此即使大学毕业，学习也不应停止。

杨云贵：政府应推动教育

日新独中董事会总务拿督杨云贵说，教育理应由政府推动，然而在华人社会方面，当局却没有全面地负起责任，令人遗憾，因此，华社、华团和华人富商，更应在这方面给多一点用心。

陈奇杰吁捍卫教育体制

日新独中校长陈奇杰说，教育是那么地重要，因此我们一直在捍卫着我们的体制，如果体制瓦解，文化传承就会崩溃，这就是为什么我们一直坚持华文小学、独立中学和国民型华文中学，因为这里是宣扬和传承祖先教诲的殿堂，作为爱护母语教育的所有组织，都不可等闲看待。

日新国民型中学校长林钿洝也有致词。

会上，该会理事各别主持颁发仪式，包括拿督庄佛和、副理事长拿督黄维忠、正财政陈清火、副财政准拿督梁祖德、正建设拿督马良生，副建设拿督伍汉勋、正产业高级拿督王国山、副产业王嵣荃、正调查拿督吴云祥、副调查温俊良、正福利鲍家隆及副福利拿督王振祥。