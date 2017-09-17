薛科翔：免感染传染病 促灾民加强卫生措施 北马新闻

报道：郑志贤

（槟城17日讯）继周五槟州100个地方发生闪电水灾后，灾民受促在灾后加强关注个人及家人健康与卫生问题，并采取预防措施，以避免感染传染疾病。

Osel Group医务董事薛科翔医生指出，一般上，在本地发生水患后尽可能出现为多的疾病为霍乱、骨痛热症及食物中毒。

“为远离这些疾病，灾民必须关注个人饮食及环境的卫生。”

他说，水灾及土崩发生后，若灾区所进行的善后工作不够妥善，水源及环境的污染都可能引发这些传染疾病。除了上述疾病外，也可能感染皮肤病。

他接受本报访问时说，由他带领的Osel Group医疗团队周五接到求助电话后，该队隔日也提供医疗援助予受影响的灾民。

他说，其团队共4名成员周六前往恒毅中学，为受水患影响暂被安顿于该校的约20名老人院老人提供义务医疗服务时，发现这些老人之中，分别出现的状况包括刮伤、伤口发炎、血压低及血糖低等。

“我们除了为这些老人进行健康检查外，也为受伤的老人包扎伤口。据我所知，当中有患心脏病及其他疾病病情严重的老人，已送入医院治疗。”

薛科翔提醒患病或须长期服药的灾民，在水患发生时药物被冲走或已遗失，就应尽快到医院领取药物，避免因没服药而影响病情。

他说，一些灾民包括儿童及老人在灾后因饱受惊讶或感到压力，也可能面对失眠问题，夜间睡不着。

留意饮用水及食物清洁

水灾后灾区环境卫生条件差，尤其饮用水及食物的卫生须加以留意。

灾民需要预防的疾病包括肠道传染病、伤寒、痢疾及甲型肝炎等。那么要如何预防肠道传染病？如果水源污染，粪便、垃圾和腐烂变质的有机物质（包括牲畜尸体）得不到恰当处理，蚊蝇便会滋生，加上不注意个人卫生和食品卫生，就会得肠道传染病，如霍乱、痢疾、肠炎、伤寒、甲型肝炎和戊型肝炎。

为预防这些肠道传染病，要及时发现、诊断、治疗及隔离病人，经常清扫，保持厕所的清洁，粪便和垃圾定时清理，消灭蚊蝇滋生场所，病人的粪便和呕吐物最好加入漂白处理。

淹死、病死的禽畜不能食用，应掩埋或焚烧，饭前便后要洗手，还有不喝生水，食物尽量煮熟再吃，不吃不干净和变质的食物。

至于霍乱是由霍乱弧菌引起的一种烈性肠道传染病，经口感染。其主要临床表现为腹泻及呕吐等。严重的可发生剧烈吐泻，容易造成严重失水、肌肉痉挛，甚至循环衰竭而死亡。霍乱一般是通过被污染的水、食物及日常生活接触而传播。