天德园大水沟无遮掩 社警队促市政厅设沟盖 北马新闻

（槟城17日讯）发林金三角人民社警队发现，天德园即邱公司殡仪馆一带及新江小学一带路段的大水沟都没有水沟盖或栏杆，该会担忧可能有公众在水灾时不慎跌入酿悲剧。

对此该社警队周日早上在发林新市镇巴刹的大沟渠前召开记者会，指出问题并要求槟岛市政厅聆听他们的意见，尽快在这些地段设置水沟盖或栏杆。

该队秘书胡启贤表示，上周四（15日）的大水灾导致上述地段被洪水淹没，多辆交通工具抛锚路中，导致司机必须涉水徒步走到临近的高处或建筑物。

他说，由于天德园大道四季园一带并不是排屋住宅区，途经该处的轿车司机都不清楚该区水沟的位置，一旦轿车抛锚，他们会直接涉水走向四季园广场、发林巴刹及钻宝庄（Desa Intan）高处避难，惟这些地点前都有大小不一的水沟，或许会对公众造成威胁。

“槟城近年发生的两次严重水灾中，已导致2人在水灾中跌入或被冲入沟渠后丧命的事件，州政府必须重视这个问题，采取必要措施来防范。”

他补充，已经通过槟岛市政厅网站的电子投报系统给予建议，呼吁槟州政府能关注及采纳。