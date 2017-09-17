李淑玲抵槟会见麦嘉敏双亲 医院阻医生出席 彭文宝斥具政治因素 北马新闻

（北海17日讯）槟州福利、爱心社会和环境委员会主席彭文宝对于李淑玲抵槟在首长办公室会见麦嘉敏双亲，政府医院医生却被禁出席，深表遗憾！

他谴责中央政府阻止医生出席之举，并怒斥是“走火”作法且具政治动机。

他周六晚出席双溪浮油选区一项活动后，向记者如是指出。

他表示，获嘉敏捐献心脏的李淑玲为了感激救命之恩，从新加坡飞抵槟城并获得安排前往光大28楼首长林冠英办公室会见麦嘉敏父亲麦俊华与继母陈渼欣。

他赞扬麦嘉敏父亲慈悲心怀捐献爱女的器官是非常伟大的精神，州政府希望透过这感动的情节来传达讯息，以改变人们对于器官捐献的观念，因此计划安排医院医生到来讲解与鼓励公众捐献器官。

然而，他说医生却因接获“指示”而缺席，他表示，想要了解这项禁令到底是谁发出。

他认为，双方会面感人的一面也是给予政府医生一个很好的机会与平台来讲解捐献器官的重要性，可是却因政治，医生无法出面讲解。

他补充说，其实这都是为了公众的利益而进行，却被政治化。

他称，原本以为医生因不方便到来槟城光大槟州政府行政中心出席活动与主讲，他与首长打算将有关会面转移到槟城医院，也同样受到拒绝。

他透露，无论新加坡政府或马来西亚医院的共同传达讯息是人们不必避忌，失去了生命就不要浪费器官，帮助别人挽回性命。#