上月癌逝女儿完成遗愿 武汉退休教授捐遗体 国际新闻

（新加坡17日讯）72岁中国武汉退休教授定居新加坡，上个月癌逝，临终前无法说话，耗尽力气在纸上写下死后要为医学捐出遗体，女儿助父完成他唯一的遗愿。

退休前曾是一名体育教授的刘尚达，上个月25日不敌癌症过世，临终前只给家人留下一个遗愿。

刘尚达的女儿刘歆（38岁，研究员）告诉记者，她在2001年从武汉来到新加坡，父母原本每年冬天都会过来陪她，退休之后因为健康关系，决定移居新加坡，方便她能照顾。

她透露，父亲3年前患上了喉癌，切掉了声带，今年6月又被诊断患上肺癌，身体无法承受化疗，什么也不可以做。

“我告诉安宁护理人员，希望他们能够问出父亲还有什么未完成的心愿，我们可以帮他实现。”

老教授当时还有力气写字，当着妻女的面前，写说希望捐出遗体进行解剖教学。

“我看了整个人大哭。他是一个不爱提出要求的人，我们一直问他还有其他什么心愿，但他就只有这么唯一一个心愿。这件事我一定要做好。”

刘歆当晚就让父亲在表格上签名，岂料父亲隔天就无法再动笔了，不久之后就因血压骤降后过世。

“我跟朋友们说后，他们也说将来应该这么做。如果父亲的行为能够启发其他人，哪怕只是多一个，都是具有非常大的意义。”#