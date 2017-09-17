英足坛大地震 3主帅齐下课 体育新闻

（伦敦17日综合电）英格兰足坛一夜之间传出3名主帅丢乌纱帽！

老列纳仅上任5个月

当地时间9月16日，英格兰足坛传来大地震，英冠球会伯明翰主帅老列纳普，以及分别执教英乙的切斯特菲尔德和维尔港的迈克尔布朗，面对相同的命运，他们都因为没能带领球队冲出低迷状态在同一天遭到提前解雇。值得一提的是，这3人都是球会在新赛季才开始雇佣的，而最短命的则是老列纳，他执教伯明翰至今也不过是短短5个月的时间而已。

在周六的比赛，伯明翰客场1比3负普雷斯顿吞5连败，加上此前此前已经连续6场比赛失利，伯明翰球会对老列纳已经完全没有耐心，因此，赛后，英冠伯明翰球会官方宣布，主帅老列纳下课。这也是老列纳职业生涯首次取得6连败。

伯明翰连续6场失利

英冠战罢8轮，伯明翰仅取得1胜1和6负积4分居倒数第2位。老雷在今年4月18日才接手伯明翰的帅位，共执教了13场比赛，然而战绩并不理想，仅仅4胜1和8负。

令人震惊的是，继伯明翰宣布老列纳下课后，英乙的切斯特菲尔德和维尔港也在这个晚上宣布了主帅下课的消息。周六，切斯特菲尔德输球，维尔港则和气收场，战罢8轮，两队相同只取得1场胜利而已，在积分榜排在最后2名。

切斯特菲尔德主帅加里卡德维尔仅仅在球队待了8个月，现年35岁的加里曾是苏格兰国脚，今年1月正式接过教鞭。维尔港则解雇了主帅迈克尔布朗。布朗于去年12月27日转正成为球队的主帅，但新赛季球队始终表现挣扎，联赛前8轮仅仅1胜1平6负，目前积4分在英乙垫底。

此前英超球会水晶宫解雇德波尔，便有不少声音指出主帅们的压力变得更大，而这一夜之间3位主帅宣告下课，又不知会给英国足坛带来怎样的震动？