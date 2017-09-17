中国火箭军头亮相 5大军种司令就位 国际新闻

（北京17日综合电）中共十九大将近，党政军高层人事异动频繁。中国官方人民网周六发布“人事观察：4大军种集中迎来新任司令员，都有啥特点”一文，集中证实中共陆、海、空及火箭军4大军种近期换主官的传闻，加上战略支援部队司令，十九大前5大军种司令全部调配到位。

报道指，陆军司令韩卫国8月31日出席北京卫戍区党代会，是他首次以这一新职亮相。他早年曾任驻厦门原第31集团军副军长，与习近平有工作交集，2015年以中将衔出任军改后中部战区司令，而中部战区主要职能之一，是捍卫首都北京的安全。

同被视为习家军的是空军司令丁来杭，报道指他“曾任空军福州指挥所司令”，令人想起曾任福州市委书记的习近平，两人的交集不言而喻。他以中将出掌空军，与今年1月任海军司令的沈金龙一样，被外界解读为习近平急于用自己人掌军，但现职上将无合适者，惟破格填位。

最新亮相的是火箭军司令周亚宁，他原是火箭军副司令，日前与政委王家胜一起以火箭军名义向去世老军头、南京军区原司令向守志献花圈，人民网称“这是这位4大军种目前最年轻的司令员首次以新身份亮相”。59岁的周亚宁去年才升中将，显示习近平对原军委提拔的中将上将缺乏信任。

5大军种中最年轻的是战略支援军司令高津，他未满59岁，前年底出任战略支援军司令，是迄今5大军种唯一没有换的主将。由于战略支援部队包括侦察、骇客和航天部队等，是最神秘部队，未知十九大前是否会换帅。