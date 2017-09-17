【新男人.怀旧梦】张发新骑摩托车 挨家挨户寻宝 悠周刊

报导/彭可晶

摄影/董坤铭

有些人，就是注定有著老灵魂。三十而立的年纪，应该是个迷恋潮物的轻熟男，但这个生长在槟岛浮罗山背的山城小子张发新，喜欢的却是阿公阿嬷年轻时的生活用品，这些年岁比他长太多的老物件，被他视如珍宝地一件又一件地从别人房子的暗角翻找出来，再赋予他们另一段被珍视的光辉岁月。

听张发新说著自己怎么去寻找这些老物件，完全能够感受到他的疯狂。“我从十多岁就开始收集旧物。记得第一个收藏品，是我骑著摩托车，路过打石街时，从一个瘾君子手上看到很有质感的老皮箱，我就跟他买了下来，那之后，我就开始零星的收集起旧物。”

他搜寻旧物的方式和一般往跳蚤市场寻宝的人不一样。“很多旧物，都是被原主人弃如敝屣的物品，我是山里的孩子，小山镇的时光仿佛总是走得比外面的世界慢，错落在浮罗山背各个角落的老房子，就是我寻宝的好地方。

“只要有时间，我就骑著摩托车，一家一家去叫门，问看是不是有旧物可以买给我。当然不是每次都会有回应，有些老人家愿意卖，有些老人家则是需要花时间和他们建立关系，熟悉了，慢慢地，他们就会掏出家里的旧物……”好的东西，他觉得绝对值得用耐心与时间慢慢等待。

“说实在的，大多数人第一次见到我，听到我的请求，都会说：没有!没有!没东西可卖！但我还是很乐意跟他们做朋友。”有些长辈需要帮忙清扫或搬迁，他也无偿地去帮忙处理，数年过去，他们对他建立了信任感，甚至还认他当干儿子。

“从前的人们惜物，也不懂‘断舍离’，因此家里总是囤积许多物品，甚至他们有时候都忘了原来这些物品已经囤在一角数十年，有些老人家手一指说：就那一堆，你自己找吧！很多物品堆积了太多污垢，像有一袋手捏陶瓷汤匙，几乎被固状泥沙重重包围，我花了很长时间，才让汤匙重见天日。”

他一有时间，就打开谷歌地图搜寻看看哪里还有老房子，再骑著摩托车寻宝去。“除了浮罗山背，我也往吉打的小镇找旧物，一般上肯卖给我的，都是华人，其他友族不轻易变卖自己家里的物品。”

问他为何不开车去寻宝，他说：“那些老房子多在难行山路间，只有摩托车或行人可抵达，每次掏到好物，我都是想办法用摩托车载出来，有时候物件太大或太多，就要分几次去载。”为了寻宝，他不怕难不怕脏，还曾被猫虱咬遍双腿，但他不以为苦。

“我目前已经在著手策划着建立一家旧物博物馆，希望借由这些旧物，让大家能够细细品味过去人们的生活轨迹，也进一步窥探人类生活的进化史。”