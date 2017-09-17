6天内两次淹水 爪夷村民火了 北马新闻

（威南16日讯）爪夷村6天内二次大淹水，村民都开始火了，直指4年前他们建议的“不要堵着铁轨下的3个排水道”，没有获得当局重开，导致他们遭受大淹水之苦。除了要政府重开排水道，也要求州政府对该村面对的千万令吉损失负责。

要政府重开排水道

该村在本月9日遇上38年来最严重水患，料不到6天后，在他们刚清洗好家园后，又遭到淹水洗礼。

周六中午数十名村民召开记者会，指这两次的淹水，不是天意，而是人为因素，并指被封堵的排水道已超过一甲子的历史，是该村主要排水道，不然该村将变成一个大湖。爪夷区前州议员陈明发亦出席举证，证明当局没依当年会议决定，重开3个排水道。

林喜铿：暂关闭至今未重开

爪夷村联邦乡委会主席林喜铿说，双轨铁道工程进行时，当局指是暂时关闭，不料工程结束至今都未重开。

该村400户村民曾在2012年举横幅抗议排水道被封。据他所知，当时的治水委员会行政议员刘子健曾答应，可协助处理。

陈明发也举出2012年11月26日，与水利灌溉局、地方政府等多个部门的治水委员会会议记录为证据，该记录列明被封的3个排水沟仅是暂时封堵，也将兴建缓冲池，不过这两项至今都未完成。

陈明发：举出会议记录证据

他也说，双溪堡河流挖沙及亚屡伐木破坏自然生态环境，导致洪水直泻，让河水湍流，冲破河堤。

他说，槟州治水委员会在当年的议决：1）关闭3个排水道是临时措施以进行双轨工程、2）兴建一座缓冲池、3）将原本土沟提升为洋灰沟、4）建水闸与抽水站。并议决上述工程在3个月内进行。

林松海：国会议员10年没来

爪夷村前任联邦乡委会主席林松海说，村民现在只要下雨就怕，村民只能无助的祈求不要下雨，因为只有不下雨该村才不会淹水。爪夷村的治水，只要重开那3个排水道就可解决，不必谈论到吉打去。总之，州政府必须听取民意，不要一意孤行，否则受苦是村民。

他也批评10年来不见高渊国会议员到来，更不说关心灾情。

刘子健：不想口水战

刘子健受询时表示，他不想淌这些口水战。毕竟从2012年至今都超过5年了，如果还有什么不妥的，就由议员向相关单位提出建议和查询。

他说，雨量和爪夷河地形都有相关。双轨火车道是隶属中央政府交通部的计划则是不争的事实。