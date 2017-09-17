大洞仅以塑胶路障围着 胡栋强拉队装“危险”警示牌 北马新闻

胡栋强（左1起）在邱显昌、郭荣罗、张引弘及许翔茗陪同下，用卷尺测量这大洞的深度。圈处为胡氏等人自费架上的“危险”警示牌。

在共和小学旁边的大洞虽然不深，但是以塑料障碍物围着似乎对学生构成一定的危险。

（槟城16日讯）民政党槟州副主席胡栋强再拉队到双溪赖安装“危险”警示牌，提醒有关当局要以人民安危为先，不要再分中央或州政府工程了！

胡栋强希望州政府以今年7月14日一场大雨，一名公众不幸掉入涵洞逝世一案为鉴，避免再酿不幸事件发生。

胡氏周六拉队到双溪赖一带安置2个“危险”告示牌，其中一个在双溪赖枷椗芭玄保殿前及另一个则在共和小学旁边，促请道路使用者经过这些路段时要加倍小心。

他说，在双溪赖有工程进行，沿路大概有7至8个大洞，一些甚至深24尺宽17尺。

“一旦不小心跌入该大洞内一定会导致人命伤亡。”

“有关当局在这些大洞附近，只是以塑胶路障围着，想象看一旦周围淹水，这些塑胶路障一定会飘走，那么路过的交通使用者一定很危险，随时会跌入这些大洞内。”

他说，不要去计较这些工程到底是属于中央或地方政府，而是应该做好安全措施，确保公众的安全。

他也强调只是用塑胶路障围着，在没有任何警示灯情况下，一旦在晚间发生任何交通意外，这些又深又大的洞一定会造成威胁。

另外，他说，在共和小学旁边的大洞虽然不深，但是一样用塑料障碍物围着，只要学生一不小心也会跌倒弄伤。

他是在公共服务局主任许翔茗、民青团秘书张引弘及党员郭荣罗陪同下，用卷尺测量双溪赖枷椗芭玄保殿前的大洞，发现大约有24尺深，宽则有17尺，而周围只是以塑料路障围着。

邱显昌：发生意外无法原谅

峇都蛮协调员邱显昌说，有关当局应该重视这情况，避免人命伤亡，一旦发生意外时肯定是无法原谅。

他提醒民众，在雨天或夜晚经过该路段时，应该加倍小心，放慢速度，安全第一。