珍轩冠军杯国际男篮赛 金群利惜败无缘决赛 体育新闻

（吉隆坡16日讯）在周六晚率先上演的首场半决赛中，上届亚军森美兰金群利拼尽全力，但最终仍以93比96不敌北京翱龙，无缘週日的珍轩冠军杯国际男篮邀请赛决赛。

两队一开场就展开对攻大战，北京翱龙內外线明显佔优，一波13比0的攻势建立起24比11，菲律宾矮將杰夫艾温包办最后5分，让金群利追至16比24落后首节。金群利在次节一度以31比30反超，兰道夫保持火热手感，一人独砍11分，包括3个三分球，北京翱龙以49比39扩大差距，以51比41结束上半场。第三节，北京翱龙加强防守得以69比58进入末节。在关键的最后一节，金群利的美国外援基夫兰道尔表现突然发飙，一人独取17分，金群利以81比80反超。随后，双方互相交换领先权。最后25秒。两队打成25平手。90平手。完场前，兰道夫射进关键两罚后，马布里最后4个罚球全中，翱龙最终以96比93锁定胜局。

在较早前的名次赛，在末节爆发的日本櫪木皇者以77比74击败上届冠军广州证券龙狮，抢得第5名。

台湾富邦勇士在另一场名次赛，以107比68轻取卡农皮勒斯，获得第7名。