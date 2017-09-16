【夺命无情火】嘲到发火烧宿舍 23人枉死 7少年落网 国内新闻

（吉隆坡16日讯）夺命无情火案件；警方发现案件有刑事成分后，深入调查，在案发48小时内，拘捕7名少年助查，揭发他们与有关宗教学校的学生互嘲后，怀恨在心展开报复行动，潜入有关学校纵火焚校，最终酿成命案！

这7名少年年龄11到18岁，在案发现场附近一带居住，随着他们落网，以及被搜出证物后，警方宣布已侦破此案。

吉隆坡总警长拿督阿马星周六晚上召开临时记者会说，警方与消防及拯救局联合调查后，发现此案可疑，于是深入调查，并调阅附近地区的闭路电视后，展开拘捕行动。

他说，自周五（15日）傍晚6时到周六（16日）凌晨2时15分，警方在拿督克拉末花园一带，展开拘捕行动，共有7名巫裔少年落网。

他指出，警方在行动中，起获5件上衣、5条裤子、4个头盔、3辆摩托车（两辆Lagenda 115Z款与一辆铃木RU 120LU），以及3台手机。

他说，其中6名疑犯接受尿液检验后，证实曾吸食大麻，不过，警方在拘捕行动中没有找到毒品。

他补充，7名疑犯中，有两人分别拥有在持械参与骚乱，以及偷窃交通工具的前科。

“此案动机是由于疑犯与有关宗教学校的学生曾互嘲后不忿；他们潜入有关学校后，在楼下的厨房取煤气桶，复使用易燃物点燃。”

“警方查悉，他们的目的是要焚烧学校，警方会调查他们互嘲的原因。”

阿马星说，警方目前援引刑事法典第302谋杀条文，以及第435蓄意纵火条文，调查案件。疑犯已被延长拘留至下星期五（22日）。

陪同阿马星出席记者会的警官，还有吉隆坡警察刑事调查主任鲁斯迪高级助理总监、副主任哈纳菲亚助理总监、旺沙马朱警区主任莫哈末雷警监与刑事调查主任凯里尔助理警监。

拘捕行动内容外泄 转发者可受对付

警方警告，勿转发在社交媒体流传的一段与此案有关的拘捕行动，违犯者可受到法律对付。

阿马星说，目前网上有一段拘捕行动过程的文字，在社交媒体流传。

他劝请公众勿转发有关内容，因为这会影响警方的调查工作，以及司法程序。

“有关内容只是资料而已，与带上法庭的证据完全不同。”

“鉴于有关内容外泄，我担心会引发各种想法，于是于晚上临时召开记者会公布案情。”

阿马星警告，若有人转发有关内容，可在刑事法典第203对一项犯罪提供虚假情报条文下，受到对付。

媒体周六下午接到通知，指有关此案的记者会将于周日中午11时举行，但于周六晚上7时11分突然通知，记者会将于晚上8时进行。

这场记者会吸引近百名媒体到场采访，阿马星也在现场就这场突然举行的记者会，数度向媒媒体致歉。

3方式辨认死者身份

阿马星说，在此案发生后，死者身分已难以辨认，但在各部门的合作下，终于通过3种方式，让死者家属认尸死者遗体。

他说，这3种方式分别是指纹、牙齿报告，以及脱氧核糖核酸（DNA）报告。

他补充，在各造的合作下，死者家属在命案发生后的第二天，即可办理领尸手续。

同时，警方除了从刑事角度查案，也从火灾与猝死角度，调查此案。

7疑犯非宗教学校学生

警方初步调查，这批疑犯当初为了泄恨而纵火焚校，但没料到会酿成这场人间悲剧。

阿马星说，7名疑犯并非有关宗教学校的学生，有者已没念书。

他说，可能是他们的年纪轻轻，以及成熟度不足，因此作案时，没想到后果是这样的；但是，他拒绝透露疑犯是否有承认涉及纵火。

据了解，警方是在取得线索后，先在外头拘捕其中两名疑犯，随后在其中一名疑犯的住家，拘捕5名疑犯。

警方在拘捕行动后，也通知他们的家人。

较早前被传召少年与案件无关

阿马星证实，警方在搜证过程中取得的一些视频片段，看到疑犯在现场出没的画面。

他感谢各造提供的线索、视频及闭路电视片段，包括在现场毗邻的大马伊斯兰消费人协会（PPIM）建筑物安装的闭路电视，让警方迅速当握线索及破案。

他说，较早时有一名少年被传召问话，是完全与此案无关。

“这名少年并非7名疑犯之一，他是有关宗教学校的学生，案发前，他在现场附近的祈祷室睡觉；凌晨5时30分，他刚好醒来，因此我们传召他助查案件而已，他已经获得释放。”

阿马星说，警方在现场找发现的易燃物，造成大火迅速蔓延，会与搜到的衣物及摩托车，送往化验，以作进一步鉴定，因此，现阶段他无法透露太多详情，以免影响调查工作。

至于有关宗教学校不符合建筑物规定，是否会受到对付时，阿马星说，这必须交由吉隆坡市政局跟进。

他重申，这是一项不幸的悲剧。

“我欣慰此案被侦破，可安慰死者家属，也对外界有交代。”

记者观察，记者会现场一些警察的双眼红肿，相信是为了查案而不眠不休，以尽快还死者一个公道。